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Futebol

Libertadores e Brasileirão: saiba onde assistir aos jogos desta quarta (30)

Flamengo encara o Independiente Del Valle pela competição continental, enquanto o Botafogo enfrenta o Bahia no Campeonato Brasileiro

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2020 às 08:00
Pedro abriu o caminho para a vitória do Flamengo
Pedro abriu o caminho para a vitória do Flamengo sobre o Barcelona de Guayaquil na última rodada da Libertadores Crédito: Conmebol/Divulgação
Campeonato Brasileiro terá dois jogos nesta quarta-feira (30). Botafogo x Bahia e Corinthians x Atlético-GO, partidas válidas pela 1ª rodada da competição, que precisaram ser adiadas, finalmente vão ver a bola rolar. Já a Libertadores segue emocionante. O Flamengo enfrenta o Independiente del Valle pela quinta rodada da fase de grupos da competição. Confira os canais que vão transmitir os jogos
  • Brasileirão (jogos da 1ª rodada que foram adiados)

  • Botafogo x Bahia 
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere

  • Corinthians x Atlético-GO 
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: Globo (SP) e Premiere 

  • Libertadores

  • Palmeiras x Bolívar
    Horário: 19h15 
    Onde assistir: Fox Sports 

  • River Plate x São Paulo
    Horário: 21h30 
    Onde assitir: Fox Sports 

  • Flamengo x Independiente del Valle 
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: SBT e Conmebol TV (pay-per-view)

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