Libertadores e Brasileirão: saiba onde assistir aos jogos desta quarta (30)

O Campeonato Brasileiro terá dois jogos nesta quarta-feira (30). Botafogo x Bahia e Corinthians x Atlético-GO, partidas válidas pela 1ª rodada da competição, que precisaram ser adiadas, finalmente vão ver a bola rolar. Já a Libertadores segue emocionante. O Flamengo enfrenta o Independiente del Valle pela quinta rodada da fase de grupos da competição. Confira os canais que vão transmitir os jogos.
- Brasileirão (jogos da 1ª rodada que foram adiados)
- Botafogo x Bahia
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Corinthians x Atlético-GO
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo (SP) e Premiere
- Libertadores
- Palmeiras x Bolívar
Horário: 19h15
Onde assistir: Fox Sports
- River Plate x São Paulo
Horário: 21h30
Onde assitir: Fox Sports
- Flamengo x Independiente del Valle
Horário: 21h30
Onde assistir: SBT e Conmebol TV (pay-per-view)