futebol

Liberta, Champions, Brasileiro... Veja onde assistir aos jogos desta quarta

O dia está recheado de partidas importantes por diversas competições, por isso, o L! separou aqui quais são elas, os horários e onde será possível acompanhar; confira...

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 03:00

LanceNet

Crédito: O líder São Paulo entra em campo em rodada atrasada do Brasileiro (RENATO GIZZI / Photo Premium / LANCEPRESS!
Nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro, entram em campo uma série de clubes mundo afora, em competições distintas: Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa Sul-Americana, Liga dos Campeões, Série B... Com tantos compromissos, separamos abaixo a situação de cada um desses torneios, os horários e onde será possível acompanhar as partidas.
Começando pelo Brasileirão, o líder São Paulo recebe o Botafogo às 21h30, no Morumbi, em partida atrasada da 18ª rodada. Depois disso, a equipe comandada por Fernando Diniz, que está há 16 jogos sem perder, igualará os 24 jogos do segundo colocado, o Atlético-MG. Já o Glorioso é apenas o 19º, à frente apenas do lanterna Goiás, e vem de oito partidas sem vencer no torneio. O jogo será transmitido na Globo e no Premiere. Pela Série B, o jogo é entre Paraná e Figueirense, às 19h15, com transmissão do Premiere.
> TABELAConfira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro!Tem brasileiros na Libertadores nesta quarta-feira: o confronto 100% brazuca entre Grêmio e Santos acontecerá na arena gremista às 19h15, válido pela ida das quartas de final. A partida será transmitida no Fox Sports. Já o Internacional tem jogo duro contra o Boca Juniors, ainda pelas oitavas, precisando reverter placar sofrido por 1 a 0. O compromisso será às 21h30, na Bombonera, com transmissão da Conmebol TV.
Pela Copa Sul-Americana são duas partidas. O único brasileiro ainda na disputa é o Bahia de Mano Menezes, que enfrentará o Defensa y Justicia (que eliminou o Vasco) às 19h15 desta quarta-feira. A partida de ida das quartas de final será transmitida pela Conmebol TV. O outro jogo do torneio acontece às 21h30, entre Junior Barranquilla e Coquimbo Unido, que também passará na Conmebol TV.Para finalizar, há oito jogos da Liga dos Campeões nesta quarta, que encerram a fase de grupos da competição. Uma decisão acontece logo às 14h55: quem vencer entre Ajax e Atalanta vai para a próxima fase. Já às 17h, outra “final”: quem sair vitorioso entre RB Salzburg e Atlético de Madrid passa para as oitavas (o empate é dos espanhóis). O Grupo B é o mais indefinido, com Monchengladbach líder (oito pontos), seguido de Shakhtar e Real (sete cada) e Inter (cinco).
Confira abaixo todos os jogos da última rodada da fase de grupos da Champions:
Ajax x Atalanta, às 14h55, na Johan Cruyff Arena – transmissão: Facebook do Esporte Interativo, EI Plus e TNT.Midtjylland x Liverpool (classificado), às 14h55, na MCH Arena – transmissão: EI Plus e Space.Red Bull Salzburg x Atlético de Madrid, às 17h, na Red Bull Arena – transmissão: EI Plus.Real Madrid x Borussia Monchengladbach, às 17h, no Alfredo Di Stéfano – transmissão: Facebook do Esporte Interativo e EI Plus.Manchester City (classificado) x Olympique de Marselha, às 17h, no Etihad Stadium – transmissão: EI Plus e Space.Inter de Milão x Shakhtar Donetsk, às 17h, no San Siro – transmissão: TNT e EI Plus.Olympiacos x Porto (classificado), às 17h, no Georgios Karaiskakis – transmissão: EI Plus.Bayern de Munique (classificado) x Lokomotiv Moscou, às 17h, na Allianz Arena - transmissão: EI Plus.

