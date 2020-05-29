Liberdade dos treinos ao ar livre anima o meia Hyoran, do Galo

O elenco do Atlético-MG está de volta aos treinos na Cidade do Galo desde o dia 19 de maio e o elenco já começa a recuperar o seu condicionamento físico. Todavia, devido às recomendações das autoridades de saúde, o clube adotou uma série de medidas para a retomada. Foram realizados testes de Covid-19 em jogadores, comissão técnica e funcionários. Além disso, as atividades ocorrem em pequenos grupos, que se apresentam em horários distintos e espaçados. Os atletas chegam ao CT uniformizados e o uso de máscaras é obrigatório para todos os profissionais envolvidos, com exceção dos jogadores em treinamento. Presente em 12 dos 13 jogos que Galo disputou nesta temporada, o meia Hyoran avalia de forma positiva o retorno aos treinos. -É bom estar de volta. Creio que todos no elenco já estavam com saudade dos treinamentos no campo e esse retorno tem sido muito bacana. O clube nos fornece toda a estrutura para que possamos realizar as atividades em segurança e seguindo as medidas de prevenção. Agora, ficamos na expectativa para que as coisas possam voltar ao normal em breve- disse o meia, de 27 anos.E MAIS:Futebol em ação: Coimbra distribui máscaras em comunidades carentes de Contagem e Belo HorizonteApós lesões, Jair é operado e Gustavo Blanco fará fisioterapiaPor questões econômicas, Galo encerra equipe feminina de baseFMF marca reunião com SES-MG para volta Mineiro, mas terá de lidar com times que estão sem elencosSkank entra na onda das lives e fará uma apresentação no Mineirão, no próximo sábado, 30 de maioDurante a quarentena, Hyoran buscou aproveitar o período ao lado da família e seguiu mantendo a forma física com atividades em casa. Para o jogador, a volta da rotina na Cidade do Galo mostra o quanto isso foi importante. -Desde o início, busquei atravessar o período de quarentena da melhor forma possível. Segui uma rotina de atividades físicas em casa e aproveitei ao máximo esse tempo a mais que tive com a minha família. Sinto que isso me ajudou bastante nesta volta, já que retorno bem, fisicamente e psicologicamente- concluiu. O último jogo oficial do Atlético-MG ocorreu no dia 14 de março. Fora de casa, a equipe venceu o Villa Nova por 3 a 1, em partida que marcou a estreia do técnico Jorge Sampaoli. A duas rodadas do fim da primeira fase, o Galo ocupa a terceira posição do campeonato estadual, com 18 pontos.E MAIS:Mesmo com salários atrasados, Mattos diz que jogadores do Galo pedem reforços para o elencoPerdas no Galo: Blanco sofre lesão no quadril e Jair terá de operar o joelhoSette Câmara se diz surpreso com o nome de Vargas, interesse de Sampaoli, como nome para o GaloTropeirãocast especial: prosa exclusiva com Diogo Giacomini, técnico do Coimbra. Ouça!Mattos diz que atrasos no Galo geram ansiedade e não insatisfaçãoSette Câmara reclama de ações na Justiça movidas por Elias e Maicon Bolt:'são cobranças absurdas' E MAIS: