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futebol

Libera o wi-fi! Zueira de Vargas com Hulk viraliza na web

O atacante do Galo pediu acesso à internet ao colega de time e foi zoado: "ganha um montão de dinheiro e não tem internet"...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 20:28

LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2021 às 20:28
Os atacantes Hulk e Vargas, do Atlético-MG, protagonizaram uma cena engraçada antes do último treino do time, que encara o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores, nesta terça-feira,13 de julho, às 19h15, em La Bombonera. Hulk pediu que Vargas e os colegas liberassem o Wi Fi do seu celular para que ele pudesse navegar pela grande rede. Imediatamente veio a zoação com Hulk. Vargas postou um vídeo, veja acima, brincando com o colega que ele ganha muito dinheiro, mas não tinha internet no celular. A brincadeira viralizou pela internet e mostrou o bom ambiente do Galo para a decisão diante dos argentinos. Hulk foi zoado pelos colegas ao pedir que compartilhassem internet com ele-(Reprodução/Instagram)

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