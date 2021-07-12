Libera o wi-fi! Zueira de Vargas com Hulk viraliza na web

Os atacantes Hulk e Vargas, do Atlético-MG, protagonizaram uma cena engraçada antes do último treino do time, que encara o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Libertadores, nesta terça-feira,13 de julho, às 19h15, em La Bombonera. Hulk pediu que Vargas e os colegas liberassem o Wi Fi do seu celular para que ele pudesse navegar pela grande rede. Imediatamente veio a zoação com Hulk. Vargas postou um vídeo, veja acima, brincando com o colega que ele ganha muito dinheiro, mas não tinha internet no celular. A brincadeira viralizou pela internet e mostrou o bom ambiente do Galo para a decisão diante dos argentinos. Hulk foi zoado pelos colegas ao pedir que compartilhassem internet com ele-(Reprodução/Instagram)