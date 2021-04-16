Lewandowski volta a treinar com bola após lesão

Robert Lewandowski retornou aos treinos com bola após se lesionar nos ligamentos do joelho direito. Junto ao preparador físico Simon Martinello, o polonês não conseguiu chutar a gol, mas realizou exercícios de passe e coordenação.
- Lewandowski ainda não estará pronto para (jogar contra o) Wolfsburg, temos de esperar e ver como o desenvolvimento continua para retornar na terça-feira - explicou Hansi Flick, treinador do Bayern de Munique. Na atual temporada, Lewandowski tem 25 jogos e 35 gols na Bundesliga. Ele também contribuiu com seis assistências.