Lewandowski teria ficado irritado com o Bayern de Munique por tentar a contratação de Haaland

Lewandowski não está muito contente com a diretoria do Bayern de Munique. Segundo o jornal ‘Bild’, o clube tentou a contratação de Haaland, que deve ir para o Manchester City, até a semana passada. Isso teria irritado o atacante polonês.+ Agente de Gabriel Jesus confirma interesse do Arsenal e coloca 'mais seis clubes' interessados no jogador

O diretor do Bayern de Munique, Hasan Salihamidzic, tentou um acordo com Haaland até o último fim de semana. Porém, o norueguês teria dito que rumaria ao futebol inglês, onde vai se juntar ao Manchester City.

O contrato de Lewandowski com o Bayern de Munique vai até 2023 e o jogador não descarta uma possível saída do clube. O Barcelona aparece com uma das equipes interessadas na contratação do atacante.

Lewandowski é o principal jogador do Bayern de Munique na temporada 2021/22. O atacante soma 49 gols e sete assistências em 45 jogos pela equipe.