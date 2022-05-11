Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lewandowski teria ficado irritado com o Bayern de Munique por tentar a contratação de Haaland
futebol

Lewandowski teria ficado irritado com o Bayern de Munique por tentar a contratação de Haaland

Jornal alemão ‘Bild’ revelou que o clube bávaro tentou um acordo com Haaland até a semana passada; futuro do polonês segue indefinido
...

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 12:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mai 2022 às 12:00
Lewandowski não está muito contente com a diretoria do Bayern de Munique. Segundo o jornal ‘Bild’, o clube tentou a contratação de Haaland, que deve ir para o Manchester City, até a semana passada. Isso teria irritado o atacante polonês.+ Agente de Gabriel Jesus confirma interesse do Arsenal e coloca 'mais seis clubes' interessados no jogador
O diretor do Bayern de Munique, Hasan Salihamidzic, tentou um acordo com Haaland até o último fim de semana. Porém, o norueguês teria dito que rumaria ao futebol inglês, onde vai se juntar ao Manchester City.
O contrato de Lewandowski com o Bayern de Munique vai até 2023 e o jogador não descarta uma possível saída do clube. O Barcelona aparece com uma das equipes interessadas na contratação do atacante.
Lewandowski é o principal jogador do Bayern de Munique na temporada 2021/22. O atacante soma 49 gols e sete assistências em 45 jogos pela equipe.
Crédito: LewandowskiseguecomfuturoindefinidonoBayerndeMunique(Foto:ReproduçãoL!TV

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Projeto de abertura de terceira via para desafogar trânsito na Serra
Terceira Via exclui ligação com Vitória e será feita apenas na Serra
Delegacia de Venda Nova do Imigrante
Dupla é indiciada por extorquir clínica e ameaçar pacientes em Venda Nova
Data: 01/12/2015 - ES - Colatina - Situação Rio Doce, em Colatina, poluído por causa da lama da barragem que cedeu na mineradora da Samarco, em Mariana MG - Editoria: Cidades - Foto: Carlos Alberto da Silva - GZ
Acordos do caso Mariana dispensam aprovação da Justiça inglesa, diz STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados