Lewandowski supera Raul e se isola como o 3º maior artilheiro da história da Champions

Eleito o melhor do mundo em 2020, Lewandowski segue mostrando em campo o porquê de ter ficado com o prêmio. Aos 32 anos de idade, o polonês acaba de se isolar como o 3º maior artilheiro da história da Champions League. Agora, apenas Cristiano Ronaldo e Messi, dois dos maiores de todos os tempos, aparecem à sua frente.
Nesta terça-feira, o camisa 9 abriu o placar para o Bayern de Munique na goleada por 4 a 1 sobre a Lazio, que deixou os alemães - atuais campeões - muito próximos da classificação para as quartas de finais. Esse foi o seu 72º gol na competição, deixando para trás no ranking histórico ninguém menos do que Raul, ídolo do Real Madrid, que estufou as redes 71 vezes.
Lewa ainda ganhou a posição com uma média de gols muito superior. Enquanto o espanhol precisou entrar em campo em 142 jogos - 0,5 g/j -, o artilheiro do Bayern acumula apenas 95 atuações - 0,75 g/j -, 47 a menos que o antigo goleador madridista.
MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DA LIGA DOS CAMPEÕES- Dados OGol
1º - Cristiano Ronaldo - 134 gols em 175 jogos2º - Messi - 119 gols em 148 jogos3º - Lewandowski - 72 gols em 95 jogos4º - Raul - 71 gols em 142 jogos5º - Benzema - 69 gols em 125 jogos6º - Ruud van Nistelrooy - 56 gols em 73 jogos7º - Henry - 50 gols em 112 jogos8º - Di Stéfano - 49 gols em 58 jogos9º - Shevchenko - 48 gols em 100 jogos10º - Ibrahimovic - 48 gols em 120 jogos