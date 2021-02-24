Lewandowski supera Raul e se isola como o 3º maior artilheiro da história da Champions

Crédito: AFP

Eleito o melhor do mundo em 2020, Lewandowski segue mostrando em campo o porquê de ter ficado com o prêmio. Aos 32 anos de idade, o polonês acaba de se isolar como o 3º maior artilheiro da história da Champions League. Agora, apenas Cristiano Ronaldo e Messi, dois dos maiores de todos os tempos, aparecem à sua frente.

Nesta terça-feira, o camisa 9 abriu o placar para o Bayern de Munique na goleada por 4 a 1 sobre a Lazio, que deixou os alemães - atuais campeões - muito próximos da classificação para as quartas de finais. Esse foi o seu 72º gol na competição, deixando para trás no ranking histórico ninguém menos do que Raul, ídolo do Real Madrid, que estufou as redes 71 vezes.

Lewa ainda ganhou a posição com uma média de gols muito superior. Enquanto o espanhol precisou entrar em campo em 142 jogos - 0,5 g/j -, o artilheiro do Bayern acumula apenas 95 atuações - 0,75 g/j -, 47 a menos que o antigo goleador madridista.

MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DA LIGA DOS CAMPEÕES- Dados OGol