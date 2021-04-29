Lewandowski se despede de Flick e fala sobre chegada de Nagelsmann

Principal nome do Bayern de Munique, o atacante Robert Lewandowski falou sobre a saída do técnico Hansi Flick, que deixará o clube bávaro ao final da temporada, e deverá assumir o comando da seleção da Alemanha. Para o polonês, o comandante foi responsável pela sua melhor fase.
+ Veja a tabela da Bundesliga- Ele não é apenas um grande treinador, mas também uma grande pessoa. Conseguimos algo histórico com Hansi Flick. Foi de longe o meu melhor tempo no Bayern. Ele nos deu um plano claro do que nos esperava em campo - disse Lewa em entrevista ao jornal "Bild".
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O camisa 9 também falou a respeito de Julian Nagelsmann, que foi confirmado como novo técnico do Bayern. O artilheiro, entretanto, afirmou que não conhece muito bem o treinador de 33 anos, que deixará o RB Leipzig.
- Não conheço Julian Nagelsmann muito bem, mas o que posso dizer é que ele sempre consegue colocar as equipes que treina em um nível que não se espera que cheguem. Com o Nagelsmann, o rendimento das equipas costuma ficar acima das expectativas, a soma da qualidade dos jogadores individuais.