Lewandowski se despede de Flick e fala sobre chegada de Nagelsmann

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Principal nome do Bayern de Munique, o atacante Robert Lewandowski falou sobre a saída do técnico Hansi Flick, que deixará o clube bávaro ao final da temporada, e deverá assumir o comando da seleção da Alemanha. Para o polonês, o comandante foi responsável pela sua melhor fase.

+ Veja a tabela da Bundesliga- Ele não é apenas um grande treinador, mas também uma grande pessoa. Conseguimos algo histórico com Hansi Flick. Foi de longe o meu melhor tempo no Bayern. Ele nos deu um plano claro do que nos esperava em campo - disse Lewa em entrevista ao jornal "Bild".

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O camisa 9 também falou a respeito de Julian Nagelsmann, que foi confirmado como novo técnico do Bayern. O artilheiro, entretanto, afirmou que não conhece muito bem o treinador de 33 anos, que deixará o RB Leipzig.