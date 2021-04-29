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futebol

Lewandowski se despede de Flick e fala sobre chegada de Nagelsmann

Artilheiro do Bayern de Munique diz que treinador foi o responsável por sua melhor fase e elogia novo comandante: 'O rendimento das equipas costuma ficar acima das expectativa'...

Publicado em 29 de Abril de 2021 às 17:05

LanceNet

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Publicado em 

29 abr 2021 às 17:05
Crédito: ANDREAS GEBERT / POOL / AFP
Principal nome do Bayern de Munique, o atacante Robert Lewandowski falou sobre a saída do técnico Hansi Flick, que deixará o clube bávaro ao final da temporada, e deverá assumir o comando da seleção da Alemanha. Para o polonês, o comandante foi responsável pela sua melhor fase.
+ Veja a tabela da Bundesliga- Ele não é apenas um grande treinador, mas também uma grande pessoa. Conseguimos algo histórico com Hansi Flick. Foi de longe o meu melhor tempo no Bayern. Ele nos deu um plano claro do que nos esperava em campo - disse Lewa em entrevista ao jornal "Bild".
+ PSG, City, Atlético… Veja clubes de tradição sem título da Champions League
O camisa 9 também falou a respeito de Julian Nagelsmann, que foi confirmado como novo técnico do Bayern. O artilheiro, entretanto, afirmou que não conhece muito bem o treinador de 33 anos, que deixará o RB Leipzig.
- Não conheço Julian Nagelsmann muito bem, mas o que posso dizer é que ele sempre consegue colocar as equipes que treina em um nível que não se espera que cheguem. Com o Nagelsmann, o rendimento das equipas costuma ficar acima das expectativas, a soma da qualidade dos jogadores individuais.

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