futebol

Lewandowski revela que ainda não definiu seu futuro: ‘Reunião em breve’

Atacante tem contrato até 2023, mas pode estar de saída do Bayern de Munique; Barcelona é um dos possíveis destinos do jogador
Publicado em 23 de Abril de 2022 às 19:21

O futuro de Lewandowski segue indefinido! O atacante tem contrato até junho de 2023 com o Bayern de Munique, mas ainda não houve um acordo por renovação. Após o título da Bundesliga conquistado neste sábado, o polonês revelou sua situação com o clube.> Bayern de Munique bate o Borussia Dortmund e fatura a Bundesliga pela 10ª vez seguida; veja os gols
- Haverá uma reunião em breve, mas até agora nada de especial aconteceu. Também estou ciente de tudo o que está acontecendo. A situação não é fácil para mim. Haverá uma reunião, algo acontecerá, mas não sabemos o quê. Temos que esperar - revelou o craque polonês.
Caso não renove o vínculo com o Bayern de Munique, o atacante deve ser negociado com outro clube. Um dos prováveis destinos de Lewandowski pode ser o Barcelona. Desde o início do mês de abril, surgiram rumores sobre um possível acordo com a equipe blaugrana.
Lewandowski é peça fundamental da equipe. Na atual temporada, o atacante soma 48 gols e seis assistências em 43 jogos.
