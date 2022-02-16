Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lewandowski rasga elogios a Benzema: 'O Real lhe deve muito'

Atacante do Bayern de Munique afirma que o centroavante do Real Madrid se parece com ele e que vem melhorando constantemente nos últimos anos...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 13:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 13:36
O atacante Robert Lewandowski rasgou elogios a Karim Benzema. Em entrevista ao "L'Équipe", o atleta do Bayern de Munique afirmou que o francês vem crescendo de produção a cada temporada e ressaltou a responsabilidade pelo jogo coletivo.- Marca regularmente, é um goleador que sempre põe o foco no coletivo e domina todos os parâmetros de um atacante moderno. Também gosta de assistir os seus companheiros. O Real lhe deve muito. Vem melhorando nos últimos meses. O vejo ainda melhor, seu jogo é mais completo e seus números são impressionantes.
> Veja a tabela da Champions League
O polonês afirmou que vê semelhança em seu estilo com o de Benzema, principalmente na questão da coletividade.
- Como eu, Karim gosta de se associar com seus companheiros. Não é obcecado pelo gol. Acima de tudo, busca o êxito coletivo. Eu também trato de criar espaços, surpreender o rival e ser o mais imprevisível possível. Eu gosto da qualidade de seus movimentos. É muito inteligente, muito regular.
Após uma lesão muscular, o camisa nove do Real Madrid entrou em campo na última terça-feira para encarar o Paris Saint-Germain pela Champions League. Apesar do esforço, o francês não conseguiu se destacar na partida realizada no Parque dos Príncipes.
Crédito: KarimBenzemaéalvodeelogiosdeRobertLewandowski(Foto:JAVIERSORIANO/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados