Lewandowski rasga elogios a Benzema: 'O Real lhe deve muito'

O atacante Robert Lewandowski rasgou elogios a Karim Benzema. Em entrevista ao "L'Équipe", o atleta do Bayern de Munique afirmou que o francês vem crescendo de produção a cada temporada e ressaltou a responsabilidade pelo jogo coletivo.- Marca regularmente, é um goleador que sempre põe o foco no coletivo e domina todos os parâmetros de um atacante moderno. Também gosta de assistir os seus companheiros. O Real lhe deve muito. Vem melhorando nos últimos meses. O vejo ainda melhor, seu jogo é mais completo e seus números são impressionantes.

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O polonês afirmou que vê semelhança em seu estilo com o de Benzema, principalmente na questão da coletividade.

- Como eu, Karim gosta de se associar com seus companheiros. Não é obcecado pelo gol. Acima de tudo, busca o êxito coletivo. Eu também trato de criar espaços, surpreender o rival e ser o mais imprevisível possível. Eu gosto da qualidade de seus movimentos. É muito inteligente, muito regular.

Após uma lesão muscular, o camisa nove do Real Madrid entrou em campo na última terça-feira para encarar o Paris Saint-Germain pela Champions League. Apesar do esforço, o francês não conseguiu se destacar na partida realizada no Parque dos Príncipes.