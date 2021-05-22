futebol

Lewandowski quebra recorde e Bayern vence na Bundesliga

Na primeira etapa, equipe comandada por Hansi-Flick sobrou e abriu 4 a 0. No segundo tempo, bávaros relaxaram, mas polonês cravou seu nome na história...
LanceNet

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 12:26

Crédito: Bayern apresentou ótimo jogo coletivo (CHRISTOF STACHE / POOL / AFP
Em partida marcada pelas despedidas de Hansi-Flick, Boateng, Alaba e Javi Martínez, o Bayern de Munique encerrou sua participação na Bundesliga com grande vitória sobre o Augsburg por 5 a 2. Lewandowski marcou o último gol e ultrapassou a marca de Gerd Muller e ser o primeiro atleta a marcar 41 gols no Campeonato Alemão.INÍCIO FORTEAos oito minutos, o Bayern abriu o placar após pressionar a saída de bola de Augsburg e Gnabry cruzar para dentro da pequena área e Gouweleeuw mandar contra a própria meta. Os bávaros ampliaram aos 23 com o camisa sete anotando seu gol de cabeça após uma série de duas grandes defesas de Gikiewicz e uma finalização na trave de Coman.
VIROU GOLEADAAos 25, o Augsburg teve chance de diminuir em cobrança de pênalti, mas Neuer impediu o rival. No ataque seguinte, o Bayern chegou ao seu terceiro gol com Kimmich recebendo passe de fora da área e mandando um balaço para o fundo das redes. No final da primeira etapa, Coman que encontrou espaço da intermediária e finalizou com força no canto para marcar o 4º tento de sua equipe.
IMORTALAos 22, o Augsburg descontou com Hahn marcando de cabeça após cobrança de falta. Aos 26, Niederlechner recebeu passe dentro da área e tocou na saída de Neuer para marcar o segundo gol de sua equipe. Aos 44, a história foi feita mais uma vez após Lewandowski aproveitar rebote do goleiro em finalização de Sané e anotar seu 41º gol na Bundesliga e ultrapassar a marca de Gerd Muller como maior artilheiro em uma única edição do Campeonato Alemão.

Tópicos Relacionados

bayern de munique
