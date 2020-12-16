Lewandowski pode repetir Modric e quebrar dinastia de Messi e CR7

Crédito: Arte / Lance!

Favorito ao prêmio de melhor jogador do mundo (o The Best), que será anunciado pela Fifa nesta quinta-feira, o polonês Robert Lewandowski pode repetir o que apenas duas pessoas conseguiram nos últimos anos: vencer Messi e Cristiano Ronaldo.

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Após ganhar a Liga dos Campeões, o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha na última temporada, sendo o artilheiro em todas as competições, o jogador de 32 anos vive o auge de sua carreira. Receber o maior prêmio individual do futebol só coroará a brilhante e fantástica temporada que o atleta fez em 2019/20.

E caso a expectativa se confirme, Lewa repetirá o feito de Modric em 2018, que ganhou a honraria após dez anos consecutivos com Messi ou Cristiano Ronaldo levantando o troféu. Antes da dupla, o último a ser eleito o melhor do mundo havia sido o brasileiro Kaká, que deixou o argentino em segundo e o português em terceiro em 2007.

Messi e Cristiano Ronaldo acostumaram os torcedores e amantes do futebol com temporadas em altíssimo nível e suas escolhas à briga pelo prêmio, disputando com Lewandowski, foram questionadas por parte do público. Afinal, fazer 37 gols em 46 jogos, no caso do português, e fazer 31 gols em 44 partidas, se tratando do argentino, são temporadas fracas.

Se a escolha por Modric em 2018 foi contestada por parte dos torcedores, a iminente conquista de Lewandowski será mais do que merecida. Mas o polonês parece não estar satisfeito. Na atual temporada, o camisa 9 já balançou as redes 16 vezes em 16 jogos. Será que uma nova dinastia vem por aí?