Lewandowski pode deixar o Bayern de Munique na próxima temporada

Lewandowski pode deixar o Bayern de Munique em um futuro próximo. Segundo a "Sky Sports", Pini Zahavi, empresário do centroavante, conversa com diversos clubes europeus que possuem interesse no artilheiro. O atleta está com 32 anos e tem contrato com a equipe bávara até 2023.O Bayern está ciente das especulações, mas não abre mão de contar com o artilheiro na próxima temporada. Há o entendimento de que uma possível transferência estaria em fase inicial e que os dirigentes aguardam o andamento da situação.