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futebol

Lewandowski pode deixar o Bayern de Munique na próxima temporada

Atacante polonês está com 32 anos, tem contrato com o clube alemão até 2023, mas empresário conversa com diversas equipes interessadas...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 08:53

LanceNet

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Publicado em 

28 abr 2021 às 08:53
Crédito: MATTHIAS BALK / POOL / AFP
Lewandowski pode deixar o Bayern de Munique em um futuro próximo. Segundo a "Sky Sports", Pini Zahavi, empresário do centroavante, conversa com diversos clubes europeus que possuem interesse no artilheiro. O atleta está com 32 anos e tem contrato com a equipe bávara até 2023.O Bayern está ciente das especulações, mas não abre mão de contar com o artilheiro na próxima temporada. Há o entendimento de que uma possível transferência estaria em fase inicial e que os dirigentes aguardam o andamento da situação.
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A saída de Lewandowski pode ser entendida como um sinal de que o clube de Munique estaria interessado em Haaland. No entanto, o norueguês não deve sair do Dortmund nesta janela, enquanto tem uma multa estabelecida em 75 milhões de euros (R$ 493 milhões) para 2022.

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