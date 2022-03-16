Lewandowski pode deixar o Bayern de Munique ao final da temporada, diz repórter

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa, o atacante Robert Lewandowski pode deixar o Bayern de Munique ao final desta temporada. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o polonês não está satisfeito com a diretoria bávara por conta de seu contrato, que vai até até junho de 2023.De acordo com o repórter italiano, Lewa quer renovar seu vínculo com o clube alemão, mas as partes ainda não chegaram a um acordo. Em entrevista à revista "Kicker", o agente do camisa 9, Pini Zahavi, falou sobre o tema.

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- Posso confirmar que ainda não houve nenhum contato com o Bayern de Munique - declarou o empresário.

Em outubro do ano passado, o jornal "Bild" informou que Lewandowski tinha a intenção de estender seu contrato com o Bayern de Munique até junho de 2025. À época, a imprensa germânica citou que Herbert Hainer, presidente do clube bávaro também deseja a permanência do jogador.

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Principal nome do elenco bávaro, Lewandowski está no clube vermelho desde 2014 e é um dos grandes atletas da história do Bayern de Munique. Ao todo, o polonês balançou as redes 337 vezes em 365 partidas disputadas. O polonês está atrás apenas de Gerd Müller, que marcou 523 gols em 580 jogos.