futebol

Lewandowski passa em branco, mas Bayern goleia o Freiburg

Com gols de Goretzka, Gnabry, Coman e Sabitzer, bávaros conquistam grande resultando em busca do título da Bundesliga...

Publicado em 02 de Abril de 2022 às 12:27

LanceNet

O Bayern de Munique encontrou dificuldades, mas conquistou uma grande vitória sobre o Freiburg por 4 a 1 pela Bundesliga. Após um primeiro tempo travado, a equipe de Julian Nagelsmann largou na frente com Goretzka, sofreu o empate, mas Gnabry, Coman e Sabitzer deram números finais ao placar.DIFÍCIL PENETRAÇÃOO Bayern de Munique encontrou muita dificuldade para furar a 2ª melhor defesa da Bundesliga. Aos 12 minutos, Nianzou aproveitou escanteio e cabeceou com perigo, mas pela linha de fundo. Aos 14, Sané abriu espaço da entrada da área e bateu para defesa tranquila de Flekken. No fim da primeira etapa, Coman foi lançado, limpou a marcação e finalizou para outra defesa do goleiro do Freiburg.
PEGOU FOGOA segunda etapa iniciou em um ritmo bem diferente do que foi visto no primeiro tempo. Aos 12 minutos, Goretzka recebeu cruzamento após cobrança de falta, se antecipou ao goleiro e inaugurou o marcador para o Bayern. No entanto, o Freiburg respondeu aos 17 minutos com Petersen sendo enfiado pelo lado direito da área e batendo de primeira para empatar a partida.
SACRAMENTOU A VITÓRIAApós o susto, o Bayern voltou a tomar conta da partida após algumas alterações de Julian Nagelsmann. Aos 27 minutos, Gnabry, que entrou na segunda etapa, recebeu cruzamento, limpou o marcador e bateu no cantinho para colocar o Bayern à frente do placar novamente. Aos 36, Coman recebeu longo lançamento, cortou o defensor para o meio e anotou mais um gol para os bávaros. Nos acréscimos, Sabitzer recebeu passe de Gnabry na área e deu números finais ao duelo ao bater sem chances para o Flakken.
Crédito: Bayern conquistou grande vitória fora de casa diante do Freiburg (THOMAS KIENZLE/AFP

