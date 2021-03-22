Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lewandowski não quis comentar sobre possibilidade de Haaland ser seu herdeiro no Bayern de Munique
futebol

Lewandowski não quis comentar sobre possibilidade de Haaland ser seu herdeiro no Bayern de Munique

Atacante do Borussia Dortmund é especulado na qeuipe da Bavaria, enquanto Lewandowski entra na reta final de carreira aos 32 anos...

Publicado em 22 de Março de 2021 às 11:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 mar 2021 às 11:48
Crédito: MATTHIAS BALK / POOL / AFP
O atacante Robert Lewandowski não quis comentar sobre a possibilidade de Haaland ser seu herdeiro no Bayern de Munique. Em entrevista concedida a Lothar Matthaus para o "Sport Bild", o polonês afirmou que seu sucessor só será conhecido quando estiver próximo de sua saída do clube.- No futebol, um ou dois anos marcam uma grande diferença. A pergunta será: quem estará preparado quando eu deixar o Bayern um dia? Há grandes atacantes neste momento, mas não posso dizer quem seria meu sucessor ideal hoje. Este tipo de coisa só se pode decidir com seis meses ou um ano, no máximo, de antecipação. Haaland é jogador do Dortmund e não posso dizer sobre seus planos, apenas que é muito bom.
> Veja a tabela da Bundesliga
Lewandowski tem contrato com o Bayern de Munique até 2023, quando estará próximo de completar 35 anos. Já Haaland está vinculado ao Dortmund até 2024, mas possui uma cláusula de rescisão contratual a partir de 2022 e pode deixar o clube ao final da próxima temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados