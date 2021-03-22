Lewandowski não quis comentar sobre possibilidade de Haaland ser seu herdeiro no Bayern de Munique

O atacante Robert Lewandowski não quis comentar sobre a possibilidade de Haaland ser seu herdeiro no Bayern de Munique. Em entrevista concedida a Lothar Matthaus para o "Sport Bild", o polonês afirmou que seu sucessor só será conhecido quando estiver próximo de sua saída do clube.- No futebol, um ou dois anos marcam uma grande diferença. A pergunta será: quem estará preparado quando eu deixar o Bayern um dia? Há grandes atacantes neste momento, mas não posso dizer quem seria meu sucessor ideal hoje. Este tipo de coisa só se pode decidir com seis meses ou um ano, no máximo, de antecipação. Haaland é jogador do Dortmund e não posso dizer sobre seus planos, apenas que é muito bom.