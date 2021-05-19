futebol

Lewandowski não pensa em jogar no Paris Saint-Germain

Segundo imprensa alemã, centroavante polonês pode estar pensando em atuar na Espanha ou na Inglaterra caso vislumbre saída do Bayern de Munique...

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 11:23

Crédito: ANDREAS GEBERT / POOL / AFP
O atacante Robert Lewandowski não pensa em atuar no Paris Saint-Germain, segundo o "Sport Bild". A publicação afirma que se o centroavante estiver pensando na saída do Bayern de Munique, Espanha e Inglaterra são os principais destinos para o polonês.O diário alemão relembra que o Real Madrid tentou a contratação do artilheiro em um passado recente. Além disso, clubes ingleses, como Chelsea e Manchester City, buscam um camisa nove para a próxima temporada e enxergam o veterano como uma opção.
Nos últimos dias, a imprensa francesa afirmou que o nome de Lewandowski era o favorito da janela de transferências caso Mbappé não renovasse com o PSG. No entanto, nenhuma proposta oficial foi realizada pelo artilheiro, enquanto o clube tenta encontrar um acordo com o atacante francês.
Por outro lado, o Bayern de Munique não contempla a saída do polonês no próximo mercado. O centroavante tem contrato com os bávaros até 2023 e é o artilheiro da atual edição da Bundesliga com 40 gols, igualando a marca de Gerd Muller como maior artilheiro em uma temporada do Campeonato Alemão.

