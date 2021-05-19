Lewandowski não pensa em jogar no Paris Saint-Germain

O atacante Robert Lewandowski não pensa em atuar no Paris Saint-Germain, segundo o "Sport Bild". A publicação afirma que se o centroavante estiver pensando na saída do Bayern de Munique, Espanha e Inglaterra são os principais destinos para o polonês.O diário alemão relembra que o Real Madrid tentou a contratação do artilheiro em um passado recente. Além disso, clubes ingleses, como Chelsea e Manchester City, buscam um camisa nove para a próxima temporada e enxergam o veterano como uma opção.
Nos últimos dias, a imprensa francesa afirmou que o nome de Lewandowski era o favorito da janela de transferências caso Mbappé não renovasse com o PSG. No entanto, nenhuma proposta oficial foi realizada pelo artilheiro, enquanto o clube tenta encontrar um acordo com o atacante francês.
Por outro lado, o Bayern de Munique não contempla a saída do polonês no próximo mercado. O centroavante tem contrato com os bávaros até 2023 e é o artilheiro da atual edição da Bundesliga com 40 gols, igualando a marca de Gerd Muller como maior artilheiro em uma temporada do Campeonato Alemão.