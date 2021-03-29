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futebol

Lewandowski não enfrenta a Inglaterra por lesão no joelho

Atacante foi dispensado da Polônia e retorna para a Alemanha com o intuito de iniciar reabilitação. Expectativa é de que centroavante fique até 10 dias fora dos gramados...

Publicado em 29 de Março de 2021 às 08:35

LanceNet

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Publicado em 

29 mar 2021 às 08:35
Crédito: MATTHIAS BALK / POOL / AFP
O atacante Robert Lewandowski, principal nome da Polônia, não enfrenta a Inglaterra pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo nesta quarta-feira por conta de uma lesão no joelho. A expectativa é de que o centroavante fique afastado de cinco e dez dias e não deve poder defender o Bayern na partida contra o RB Leipzig pela Bundesliga no próximo dia três.Em nota, a Federação Polonesa afirmou que o objetivo do afastamento do atleta é para que o problema não seja agravado visando uma recuperação total para a disputa da Eurocopa. O atleta deve passar por novos exames em Munique para avaliar o tempo exato que terá que ficar afastado dos gramados.
> Veja a tabela das Eliminatórias da Europa
A lesão de Lewandowski tem grande impacto negativo para a equipe dirigida por Paulo Sousa, pois as esperanças de vencer a Inglaterra fora de casa diminuem. O time de Southgate lidera o Grupo I com duas vitórias, enquanto a Polônia conseguiu seus primeiros três pontos no último domingo ao vencer a Andorra por 3 a 0 com dois gols do camisa nove.

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