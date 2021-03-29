Lewandowski não enfrenta a Inglaterra por lesão no joelho

O atacante Robert Lewandowski, principal nome da Polônia, não enfrenta a Inglaterra pelas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo nesta quarta-feira por conta de uma lesão no joelho. A expectativa é de que o centroavante fique afastado de cinco e dez dias e não deve poder defender o Bayern na partida contra o RB Leipzig pela Bundesliga no próximo dia três.Em nota, a Federação Polonesa afirmou que o objetivo do afastamento do atleta é para que o problema não seja agravado visando uma recuperação total para a disputa da Eurocopa. O atleta deve passar por novos exames em Munique para avaliar o tempo exato que terá que ficar afastado dos gramados.