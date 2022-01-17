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Lewandowski melhor do mundo, homenagem a Cristiano Ronaldo... Veja todos os prêmios do Fifa The Best

Polonês desbanca Messi para ficar com o prêmio de melhor jogador do mundo. Seleções ideais da temporada geram polêmica tanto no feminino quanto no masculino...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 17:25

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 17:25

A Fifa entregou nesta segunda-feira os prêmios do The Best, que condecorou os melhores do mundo da última temporada. Em cerimônia realizada sem público na sede da entidade, em Zurique, na Suíça, por conta de restrições da Covid-19, o polonês Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador.É a segunda vez consecutiva que o artilheiro do Bayern de Munique leva o prêmio de melhor do mundo. No ano passado, o polonês desbancou Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Desta vez, o egípcio Mohamed Salah estava no lugar do português na briga.
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Crédito: LewandowskiagoratemdoisprêmiosdemelhordomundodaFifa (Foto:Reprodução/SporTV

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