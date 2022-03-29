Lewandowski marca, Polônia vence a Suécia em casa e está classificada para a Copa do Mundo

Teremos o melhor jogador do mundo na Copa? Sim! A Polônia está classificada para a Copa do Mundo. A seleção polonesa carimbou seu passaporte para o Qatar ao bater a Suécia, em casa, pelo placar de 2 a 0, nesta terça-feira, com gols de Lewandowski e Zielinski. Será a segunda edição de Mundial consecutiva dos poloneses, que também marcaram presença na Rússia em 2018.INÍCIO TENSOA etapa inicial de partida foi tensa para os dois lados. Apesar de contar com Ibrahimovic no elenco, o ídolo sueco não começou entre os titulares e viu do banco de reservas a Suécia quase abrir o placar com Forsberg, mas o goleiro polonês Szczesny apareceu para fazer boa defesa.

TEVE GOL DO LEWA!Apesar das melhores chances do primeiro tempo terem sido da Suécia, foi a Polônia que saiu em vantagem na partida. Aos quatro minutos do segundo tempo, Karlstrom derrubou Krychowiak na área e o árbitro marcou pênalti para a seleção polonesa. Lewandowski foi para a cobrança e converteu, colocando a Polônia em vantagem.​> Veja a tabela com os resultados do dia das Eliminatórias Europeias

VACILO SUECO E GOL DA CLASSIFICAÇÃOA partir do gol, a Suécia começou a chegar ainda mais no campo de defesa polonês, onde Szczesny fez mais uma boa defesa em chute de Forsberg. Mas foi a Polônia que chegou ao gol. Aos 26 minutos, após uma falha da zaga sueca, Zielinski foi o primeiro a aproveitar o erro e bateu firme no canto alto ao ficar cara a cara com o goleiro para dar a classificação ao time polonês.

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DE OLHO NO SORTEIOCom a vitória e a vaga garantida, agora a Polônia espera pelo sorteio da Copa do Mundo, nesta sexta, dia 1° de abril, às 13h (de Brasília) para saber quem fará parte de seu grupo no torneio.