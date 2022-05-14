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Lewandowski marca, mas Bayern de Munique empata com o Wolfsburg na última rodada do Alemão

Bávaros fazem 2 a 0, mas cedem empate no segundo tempo. Jogo pode ter marcado a despedida de Lewandowski, que deseja sair do Bayern de Munique...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 12:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 12:45
Campeão nacional pela décima vez de maneira antecipada, o Bayern de Munique entrou em campo neste sábado pela última rodada do Campeonato Alemão cumprindo tabela. Na Volkswagen Arena, o time bávaro empatou em 2 a 2 com o Wolfsburg. Stanisic e Lewandowski abriram o placar, mas Wind e Kruse deixaram tudo igual.BOM COMEÇOJogando fora de casa, o Bayern foi quem tomou as ações da partida no início, e o time de Julian Nagelsmann abriu o marcador aos 17 minutos da etapa inicial. Em cruzamento de Kimmich pela direita, o jovem zagueiro Stanisic subiu bonito e fez de cabeça.
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SEMPRE ELENão podia faltar o do artilheiro. Aos 40 minutos do primeiro tempo, o Bayern repetiu a dose e marcou mais uma vez de cabeça, agora com Lewandowski. Em cruzamento de Müller pela direita, o camisa 9 mandou para o fundo das redes.
TUDO IGUALNo fim do primeiro tempo, o Wolfsburg diminuiu com Wind, que recebeu cruzamento de Kruse e virou com estilo para fazer um belo gol. Aos 12 minutos da etapa final, Kruse aproveitou cruzamento de Van de Ven e desviou para o gol dentro da pequena área.
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PANORAMACom o empate, o Bayern de Munique, dez vezes campeão consecutivo, termina o Campeonato Alemão com 77 pontos. O Wolfsburg, por sua vez, termina na 12ª colocação, com 34 pontos. As duas equipes entraram em campo apenas para cumprir tabela.
Crédito: LewandowskiterminouaBundesligamaisumavezcomoartilheiro(Foto:RONNYHARTMANN/AFP

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