Lewandowski marca, e Bayern goleia o Wolfburg na última rodada do Campeonato Alemão

Crédito: KAI PFAFFENBACH / AFP

Na última rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique seguiu o ritmo e goleou mais um adversário. A vítima da vez foi o Wolfsburg, que foi derrotado por 4 a 0, em casa. Coman, Cuisance, Lewandowski e Müller marcaram para os bávaros, em jogo que marcou o retorno de Philippe Coutinho de lesão.

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COMEÇANDO A TODO VAPORO Bayern não queria saber se a partida era com clima de festa ou não e tratou de partir para cima do adversário logo no começo. Com três minutos de jogo, o atacante Kingsley Coman abriu o placar em chute cruzado. Aos 37 minutos, o jovem Mickaël Cuisance, de apenas 20 anos, acertou lindo chute para ampliar a vantagem.

HOJE TEM GOL DO LEWANDOWSKI​Como não poderia ser diferente, o atacante Robert Lewandowski deixou sua marca. O polonês marcou o terceiro gol da partida, em cobrança de pênalti, e chegou ao 34º gol em 31 jogos na competição. Ao todo, são 49 gols em 42 partidas do camisa 9 na temporada. Ele ainda tem, pelo menos, mais dois jogos ainda.

A FESTAComo é tradição na última rodada da Alemanha, o campeão ergueu a taça. E pela oitava vez consecutiva foi um jogador do Bayern de Munique. No entanto, a festa neste sábado teve que ser mais contida por conta da regras de distanciamento em virtude da pandemia de coronavírus.Neuer erguendo a taça de campeão (Foto: KAI PFAFFENBACH / AFP)EM BUSCA DA TRÍPLICE COROAA temporada ainda não acabou para o Bayern de Munique. Apesar do fim do Campeonato Alemão, o clube ainda tem pela frente as disputas da Copa da Alemanha, onde os bávaros enfrentam o Bayer Leverkusen na final no próximo sábado, e a disputa da Liga dos Campeões, em agosto.