  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Lewandowski marca e Bayern de Munique vence o RB Leipzig em jogo de cinco gols pela Bundesliga
Bávaros conquistam o terceiro triunfo seguido no torneio nacional e dormem na liderança com nove pontos de vantagem para o vice-líder Borussia Dortmund, que joga no domingo...

Publicado em 05 de Fevereiro de 2022 às 16:30

05 fev 2022 às 16:30
Segue o líder. Pelo Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebeu o RB Leipzig neste sábado e o time de Julian Nagelsmann venceu por 3 a 2, em um duelo emocionante. Müller, Lewandowski e Gvardiol (contra) fizeram para os bávaros, enquanto André Silva e Nkunku marcaram para os visitantes.LÁ E CÁJogando em casa, o Bayern abriu o placar aos 12 minutos. O time bávaro recuperou bola no campo de ataque e Lewandowski chutou para chute de Gulácsi. No rebote, Müller marcou. André Silva empatou o jogo aos 27 minutos depois de contra-ataque e assistência de Laimer.
+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga
SEMPRE ELEAinda no primeiro, o polonês Robert Lewandowski deixou sua marca. Coman recebeu passe em profundidade, foi na linha de fundo e levantou na medida para o camisa 9 cabecear com estilo e mostrar o porquê de ter sido eleito pela Fifa como o melhor jogador do mundo.
EMPATOUNo segundo tempo, o RB Leipzig conseguiu deixar tudo igual com o atacante Nkunku, um dos destaques da equipe, aos oito minutos. Laimer, de novo, achou lindo passe rasgando a defesa pelo meio e o camisa 18 ficou cara a cara com Neuer para bater na saída do goleiro germânico.
GOL CONTRAO empate não durou muito no placar e o Bayern voltou a ficar na frente cinco minutos depois. Gnabry recebeu de Coman no lado direito e o camisa 7 mandou para dentro da área. A bola desviou em Gvardiol e morreu no fundo das redes. A arbitragem assinalou gol contra.
+ Confira as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022
SEQUÊNCIA​Bayern de Munique e RB Leipzig voltam a campo no próximo fim de semana, novamente pelo Campeonato Alemão. O time da Baviera encara o Bochum, fora de casa, enquanto o Leipzig tem compromisso contra o Colônia, em casa.
Lewandowski, melhor do mundo pela Fifa, deixou sua marca mais uma vez

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Recomendado para você

Incêndio em Cariacica foi registrado na tarde desta quinta-feira (23)
Incêndio atinge e destrói galpão em Cariacica
Veículo alugado no ES foi abordado em rodovia federal em Goiás
Homem aluga carro no ES, alega que esqueceu de devolvê-lo e é preso
Justiça Juiz TJES sentença
Juiz do ES é condenado à aposentadoria por liberar milhões com “rapidez incomum”

