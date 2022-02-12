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futebol

Lewandowski marca dois, mas Bochum surpreende e vence o Bayern

Atacante polonês inaugurou o marcador, mas equipe mandante foi para o intervalo com três gols de vantagem. Na segunda etapa, Lewandowski marcou seu 26º gol na Bundesliga...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 13:25

LanceNet

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Publicado em 

12 fev 2022 às 13:25
O Bochum surpreendeu a Alemanha ao derrotar o Bayern de Munique por 4 a 2 pela Bundesliga. Apesar dos dois gols de Robert Lewandowski, que chegou a 26 tentos no Campeonato Alemão, a equipe da casa aproveitou um apagão bávaro no fim da primeira etapa e construiu um grande resultado.SEMPRE ELENo início da primeira etapa, Coman recebeu lançamento na área, tocou para Lewandowski de cabeça, o artilheiro dominou e finalizou no cantinho para abrir o placar. Aos 13 minutos, o Bochum respondeu em rápido ataque em que Antwi-Adjej recebeu passe na área, limpou a marcação de Süle e finalizou no cantinho para empatar a partida.
> Veja a tabela da Bundesliga
VIROU GOLEADANos minutos finais da partida, o Bochum surpreendeu o mundo do futebol e dominou o duelo. Aos 37, Locadia virou a partida após converter cobrança de pênalti. No ataque seguinte, Gamboa tabelou, invadiu a área pelo lado direito e mandou um balaço para anotar um golaço. Aos 43 minutos, Holtmann fez linda jogada pelo lado esquerdo, cortou para o meio e finalizou no ângulo para marcar o 4º gol para os mandantes.
DE NADA ADIANTOUNa segunda etapa, o Bayern tentou correr atrás do prejuízo no marcador. Aos 17, Lewandowski recebeu passe de fora da área, driblou o defensor, mas a finalização parou em defesa de Esser. Aos 29 minutos, o polonês aproveitou corte errado da zaga do Bochum após cobrança de falta e marcou o seu segundo gol, mas não foi suficiente para ajudar sua equipe. Aos 40, o camisa nove carimbou uma cobrança de falta na trave.
Crédito: BochumsurpreendeuederrotouoBayernpelaBundesliga(INAFASSBENDER/AFP

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