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Lewandowski marca dois, e Bayern vence o Wolfsburg de virada pelo Campeonato Alemão

Na véspera da cerimônia do The Best, da Fifa, atacante polonês comanda vitória bávara por 2 a 1, na Allianz Arena...
LanceNet

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Publicado em 

16 dez 2020 às 18:25

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 18:25

Crédito: Lewandowski foi o grande nome da partida (CHRISTOF STACHE / POOL / AFP
Na véspera da cerimônia de entrega do prêmio The Best, da Fifa, Robert Lewandowski deixou o seu recado. Nesta quarta-feira, na Allianz Arena, o atacante polonês marcou dois gols e comandou a vitória de virada por 2 a 1 do Bayer de Munique sobre o Wolfsburg. Maximilian Philipp foi o autor do gol dos visitantes na partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Alemão.
+ Papu Gómez pode reforçar gigantes italianos, Navas perto da MLS… Veja o Dia do Mercado!COMO FICA A TABELACom o resultado, os bávaros chegam aos 27 pontos e seguem na cola do líder Bayer Leverkusen, que também ganhou na rodada e alcançou os 28 pontos. O Wolfsburg, por sua vez, conheceu a primeira derrota nesta edição da Bundesliga, parou nos 21 pontos e caiu para a quinta posição.
+ Confira a classificação completa do Campeonato Alemão
GOLAÇO E INDÍCIO DE ZEBRAAssim como nas últimas cinco partidas no Campeonato Alemão, o Bayern saiu atrás do placar mais uma vez. Apesar do favoritismo e da superioridade bávara, o Wolfsbrug aproveitou um vacilo defensivo de Sané e tirou o zero do marcador logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Mbabu cruzou na medida, e Philipp acertou um voleio sem chances para Neuer.
CHAMA QUE ELE RESOLVEEm um primeiro tempo de pouca inspiração do Bayern de Munique, a partida se encaminhava para o intervalo com a vitória parcial dos visitantes. Mas, já nos acréscimos, Robert Lewandowski apareceu. Na véspera da cerimônia do prêmio The Best, o atacante polonês recebeu cruzamento de Coman e escorou de cabeça para empatar a partida.
POLONÊS NÃO PERDOAApós dar um banho de água fria no Wolfsburg no fim do primeiro tempo, o Bayern chegou à virada logo no início da etapa final. E de novo com ele. Aos quatro minutos da etapa inicial, Boateng achou grande passe para Lewa, o artilheiro driblou o defensor e finalizou firme para o marcar o seu 15º gol na competição.
PRÓXIMOS JOGOSEm duelo direto pela liderança do Alemão, o Bayern de Munique volta a campo no próximo sábado, às 14h30 (de Brasília), para enfrentar o Bayer Leversusen, fora de casa. Já o Wolfsburg buscará recuperação diante do Stuttgart, no domingo, às 14h.

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