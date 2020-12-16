Lewandowski marca dois, e Bayern vence o Wolfsburg de virada pelo Campeonato Alemão

Crédito: Lewandowski foi o grande nome da partida (CHRISTOF STACHE / POOL / AFP

Na véspera da cerimônia de entrega do prêmio The Best, da Fifa, Robert Lewandowski deixou o seu recado. Nesta quarta-feira, na Allianz Arena, o atacante polonês marcou dois gols e comandou a vitória de virada por 2 a 1 do Bayer de Munique sobre o Wolfsburg. Maximilian Philipp foi o autor do gol dos visitantes na partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Alemão.

+ Papu Gómez pode reforçar gigantes italianos, Navas perto da MLS… Veja o Dia do Mercado!COMO FICA A TABELACom o resultado, os bávaros chegam aos 27 pontos e seguem na cola do líder Bayer Leverkusen, que também ganhou na rodada e alcançou os 28 pontos. O Wolfsburg, por sua vez, conheceu a primeira derrota nesta edição da Bundesliga, parou nos 21 pontos e caiu para a quinta posição.

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GOLAÇO E INDÍCIO DE ZEBRAAssim como nas últimas cinco partidas no Campeonato Alemão, o Bayern saiu atrás do placar mais uma vez. Apesar do favoritismo e da superioridade bávara, o Wolfsbrug aproveitou um vacilo defensivo de Sané e tirou o zero do marcador logo aos cinco minutos do primeiro tempo. Mbabu cruzou na medida, e Philipp acertou um voleio sem chances para Neuer.

CHAMA QUE ELE RESOLVEEm um primeiro tempo de pouca inspiração do Bayern de Munique, a partida se encaminhava para o intervalo com a vitória parcial dos visitantes. Mas, já nos acréscimos, Robert Lewandowski apareceu. Na véspera da cerimônia do prêmio The Best, o atacante polonês recebeu cruzamento de Coman e escorou de cabeça para empatar a partida.

POLONÊS NÃO PERDOAApós dar um banho de água fria no Wolfsburg no fim do primeiro tempo, o Bayern chegou à virada logo no início da etapa final. E de novo com ele. Aos quatro minutos da etapa inicial, Boateng achou grande passe para Lewa, o artilheiro driblou o defensor e finalizou firme para o marcar o seu 15º gol na competição.