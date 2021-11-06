Lewandowski marca, Bayern vence e segue na liderança da Bundesliga

Crédito: Lewandowski marcou mais uma vez no Campeonato Alemão (Divulgação Twitter

O Bayern de Munique conquistou a vitória sobre o Freiburg por 2 a 1 pelo Campeonato Alemão. Goretzka marcou o primeiro gol bávaro na etapa inicial, enquanto o artilheiro Lewandowski ampliou o marcador e Haberer descontou o marcador. Com a vitória, o time de Julian Nagelsmann segue na liderança da Bundesliga em busca do título.PRESSÃO INICIALNo início da partida, o Bayern iniciou a pressão com Sule aproveitando escanteio e finalizando de dentro da área para defesa de Flekken. Aos cinco minutos, Davies infiltrou pelo lado esquerdo da área e bateu cruzado para grande defesa com os pés do goleiro do Freiburg. Aos 27, Kimmich recebeu cruzamento e quase marcou de bicicleta.

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FUROU A MELHOR DEFESAApós a pressão inicial, o Bayern de Munique abriu o placar aos 29 minutos após Goretzka receber passe de Muller dentro da área e tirar do goleiro para balançar as redes. No ataque seguinte, Lewandowski quase ampliou após receber passe de Davies e finalizar de primeira para outra intervenção de Flakken.