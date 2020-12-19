futebol

Lewandowski garante virada do Bayern de Munique no último minuto

Partida ainda contou com uma pintura de Schick, mas não foi
o suficiente para bater o polonês, que fez dois gols...

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 16:43

Crédito: Bernd Thissen / POOL / AFP
O Bayern de Munique continua vencendo. E Lewandowski continua fazendo gols. Neste sábado, o polonês, vencedor do prêmio "The Best" da temporada, balançou as redes duas vezes e garantiu os três pontos para os bávaros. Schick foi quem marcou para o Leverkusen.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGAAos 14 minutos do primeiro tempo, o Leverkusen, que era melhor na partida, fez um belo gol para abrir o placar. Amiri cruzou e Schick, de primeira, anotou uma pintura. Neuer sequer pulou na bola.
Robert Lewandowski, porém, apareceu nos 45 minutos. O polonês aproveitou erro feio de Hradecky e Tah para, sozinho, empurrar a bola para o fundo das redes.
No último minuto do segundo tempo, o Bayern de Munique virou e novamente com gol do polonês. Após falha de Tah, Kimmich serviu o camisa 9, que invadiu a área e marcou seu gol de número 17 na Bundesliga.
Com a vitória, o Bayern de Munique chegou aos 30 pontos e tirou o Leverkusen da liderança. Os donos da casa continuam com os mesmos 28.

