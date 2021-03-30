Lewandowski fica de fora por quatro semanas e não enfrentará o PSG pela Liga dos Campeões

Robert Lewandowski não estará em campo pelo Bayern de Munique contra o Paris Saint-Germain. Nesta terça-feira, o atacante polonês teve o grau da lesão divulgado e desfalcará os bávaros por cerca de quatro semanas.

As quartas de final ocorrem nos dias 7 e 13 de abril. Lewandowski deve ficar praticamente todo o mês de abril fora de combate. "Robert Lewandowski tem um estiramento de ligamento no joelho direito. O atacante ficará afastado por cerca de quatro semanas. Depois que a seleção polonesa derrotou Andorra por 3 a 0, Lewandowski voltou prematuramente a Munique, onde o diagnóstico foi feito pelo departamento médico", diz o comunicado do Bayern de Munique.