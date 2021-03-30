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Lewandowski fica de fora por quatro semanas e não enfrentará o PSG pela Liga dos Campeões

Atacante sofreu uma lesão no joelho durante uma partida da Polônia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 12:52

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2021 às 12:52
Crédito: JANEK SKARZYNSKI / AFP
Robert Lewandowski não estará em campo pelo Bayern de Munique contra o Paris Saint-Germain. Nesta terça-feira, o atacante polonês teve o grau da lesão divulgado e desfalcará os bávaros por cerca de quatro semanas.
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As quartas de final ocorrem nos dias 7 e 13 de abril. Lewandowski deve ficar praticamente todo o mês de abril fora de combate. "Robert Lewandowski tem um estiramento de ligamento no joelho direito. O atacante ficará afastado por cerca de quatro semanas. Depois que a seleção polonesa derrotou Andorra por 3 a 0, Lewandowski voltou prematuramente a Munique, onde o diagnóstico foi feito pelo departamento médico", diz o comunicado do Bayern de Munique.

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