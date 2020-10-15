futebol

'Lewandowski faz o que fiz durante sete anos seguidos', diz Jardel

Ex-atacante com passagens por Porto e Sporting garantiu que, se atuasse
nos dias de hoje, valeria entre 150 e 200 milhões de euros...
LanceNet

Publicado em 

15 out 2020 às 12:26

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 12:26

Crédito: TIAGO PETINGA / AFP
Ex-atacante de Porto e Sporting, Mário Jardel disse que Lewandowski faz o que ele fez durante seis ou sete temporadas seguidas. Para o ex-jogador, ele valeria entre 150 e 200 milhões de euros atualmente.
- Não existe ninguém que seja igual. Entrei na história, sou único. Digo isto com humildade. Lewandowski é um jogador que faz 45 a 60 gols por ano. Faz o que fiz durante seis a sete anos seguidos. Desse modo, se jogasse agora iria valer entre 150 e 200 milhões de euros. Espero encontrar um Jardel nesta vida para vender o seu passe - disse ao "AS".No Brasil, Jardel atuou por Vasco e Grêmio. No futebol português, o atacante marcou história e foi artilheiro da Europa por duas temporadas: uma no Porto, com 56 gols, e outra no Sporting, com 55.

Este vídeo pode te interessar

