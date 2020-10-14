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Lewandowski faz dois, dá passe para um, e comanda vitória da Polônia sobre a Bósnia na Liga das Nações

Atacante do Bayern de Munique, que vive grande fase, participa diretamente de todos os gols e comanda vitória que coloca seleção polonesa na liderança do grupo...

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 17:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2020 às 17:39
Crédito: JANEK SKARZYNSKI / AFP
Vivendo o melhor momento de sua carreira, o atacante Robert Lewandowski foi novamente decisivo, mas desta vez atuando pela seleção polonesa. Nesta quarta-feira, pela Liga das Nações, o camisa 9 comandou a vitória por 3 a 0 da Polônia sobre a Bósnia e Herzegovina. O centroavante fez dois e deu uma assistência para Karol Linetty.
+ VEJA A TABELA DA LIGA DAS NAÇÕESJogando em casa, a seleção polonesa não teve grandes dificuldades para vencer e construiu o resultado no primeiro tempo. A situação foi ainda mais facilitada pela expulsão do bósnio Anel Ahmedhodzic, que levou o cartão vermelho direto. Lewandowski abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo e deu assistência para o segundo aos 46, ainda antes do intervalo.
Na etapa final, o atacante do Bayern ampliou o marcador aos seis minutos. Após belo cruzamento de Mateusz Klich da esquerda, o centroavante só teve o trabalho de completar para o fundo das redes. Com o resultado encaminhado, o craque deixou a partida para a entrada de Milik.
Com a vitória, a Polônia assume a liderança do Grupo 1 da Liga A na Nations League. Com o empate entre Itália e Holanda, Lewandowski e companhia ficam em situação confortável no grupo.

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