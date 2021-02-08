Lewandowski fala após vitória no Mundial: 'O mais importante ainda está por vir'

Após vencer o Al Ahly, do Egito, o Bayern de Munique terá o Tigres como seu adversário na final do Mundial de Clubes. O atacante polonês Robert Lewandowski falou após o jogo, assim como o meia-atacante Thomas Muller, e buscam o título mundial.
- Queríamos ter marcado o segundo gol mais cedo, mas agora estamos na final. Temos que nos concentrar no próximo jogo contra o Tigres. Queremos mais um título. O mais importante ainda está por vir - disse Lewandowski, autor dos dois gols da partida.
O alemão Thomas Muller também falou após a vitória por 2 a 0 na semifinal contra o Al Ahly.
- Estamos contentes por termos feito as coisas corretamente. Temos à nossa frente a possibilidade de ganhar algo que queremos, o Mundial de Clubes - disse Muller.
O Bayern de Munique enfrenta o Tigres na final da competição na quinta-feira, às 15h (de Brasília).