  • Lewandowski fala após vitória no Mundial: 'O mais importante ainda está por vir'
Lewandowski fala após vitória no Mundial: 'O mais importante ainda está por vir'

LanceNet

08 fev 2021 às 20:02

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 20:02

Crédito: AFP
Após vencer o Al Ahly, do Egito, o Bayern de Munique terá o Tigres como seu adversário na final do Mundial de Clubes. O atacante polonês Robert Lewandowski falou após o jogo, assim como o meia-atacante Thomas Muller, e buscam o título mundial.
Veja a tabela do Mundial de Clubes- Queríamos ter marcado o segundo gol mais cedo, mas agora estamos na final. Temos que nos concentrar no próximo jogo contra o Tigres. Queremos mais um título. O mais importante ainda está por vir - disse Lewandowski, autor dos dois gols da partida.
O alemão Thomas Muller também falou após a vitória por 2 a 0 na semifinal contra o Al Ahly.
- Estamos contentes por termos feito as coisas corretamente. Temos à nossa frente a possibilidade de ganhar algo que queremos, o Mundial de Clubes - disse Muller.
O Bayern de Munique enfrenta o Tigres na final da competição na quinta-feira, às 15h (de Brasília).

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Recomendado para você

Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres no ES podem ser responsabilizados
Imagem de destaque
Soberania industrial: o aço é o alicerce dessa construção
Imagem de destaque
“O ativo intangível é o que conecta as marcas às pessoas”, diz Luiz Lara, autor e publicitário

