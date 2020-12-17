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Lewandowski fala após ser eleito o melhor jogador do mundo: 'Espero que possamos construir uma era'

Atacante polonês afirmou que o prêmio também é coletivo
e elogiou a última temporada do Bayern de Munique...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 17:32

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 17:32

Crédito: Divulgação / Bayern
Após ser eleito como o melhor jogador do mundo, Robert Lewandowski enalteceu a temporada do Bayern de Munique. Para o atacante, que desbancou Messi e Cristiano Ronaldo, o prêmio é motivo de comemoração coletiva.
- Foi um ano sensacional. É sempre difícil ficar no topo, mas queremos estar no topo. Obrigado a todos da equipe e aos meus companheiros. Não teria funcionado sem eles. É difícil encontrar as palavras certas. Estou muito orgulhoso. Estamos todos orgulhosos porque também é um prêmio para a equipe. Receber um prêmio como jogador do Bayern depois de tantos anos é algo especial. Espero que possamos construir uma era. Temos jogadores bons e jovensO atacante do Bayern de Munique também enalteceu seus adversários e falou sobre a sensação do momento.
- Quando você ganha um prêmio assim, em uma era com Messi e Ronaldo, isso significa muito e é uma sensação maravilhosa. Isso mostra: não importa de onde você venha, não importa qual seja o seu nome, o que você faz é importante. Ganhamos tudo o que podíamos. Não importa quantos títulos eu ganhe, não será o suficiente. Já tenho os próximos troféus na minha cabeça, essa é a minha mentalidade e de toda a equipe. Espero que possamos comemorar os próximos com os fãs

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