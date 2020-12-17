Lewandowski fala após ser eleito o melhor jogador do mundo: 'Espero que possamos construir uma era'

Crédito: Divulgação / Bayern

Após ser eleito como o melhor jogador do mundo, Robert Lewandowski enalteceu a temporada do Bayern de Munique. Para o atacante, que desbancou Messi e Cristiano Ronaldo, o prêmio é motivo de comemoração coletiva.

- Foi um ano sensacional. É sempre difícil ficar no topo, mas queremos estar no topo. Obrigado a todos da equipe e aos meus companheiros. Não teria funcionado sem eles. É difícil encontrar as palavras certas. Estou muito orgulhoso. Estamos todos orgulhosos porque também é um prêmio para a equipe. Receber um prêmio como jogador do Bayern depois de tantos anos é algo especial. Espero que possamos construir uma era. Temos jogadores bons e jovensO atacante do Bayern de Munique também enalteceu seus adversários e falou sobre a sensação do momento.