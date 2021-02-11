Lewandowski é eleito o melhor jogador do Mundial de Clubes; Gignac e Kimmich completam o pódio

Após ser eleito o melhor jogador da Europa e melhor jogador do mundo na última temporada, o artilheiro Robert Lewandowski ganhou mais um prêmio com a conquista do Bayern no Mundial de Clubes. O camisa 9 do time alemão foi eleito o melhor atleta do torneio da Fifa, nesta quinta-feira.
+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020Com dois gols no torneio, Lewandowski foi o vice-artilheiro da competição, ficando atrás apenas de Gignac, do Tigres (MEX), que balançou as redes três vezes e foi eleito o segundo melhor atleta da competição. O volante Kimmich, também do Bayern, ficou em terceiro.
Na final do Mundial de Clubes, Lewandowski teve atuação discreta, mas foi pivô dos dois lances principais da partida. No primeiro tempo, o camisa 9 atrapalhou o goleiro Guzmán em gol marcado por Kimmich, e na etapa final o centroavante disputou com o goleiro do time mexicano antes de Pavard fazer o gol do título. A bola, porém, bateu na mão do polonês.