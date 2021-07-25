Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lewandowski é eleito o melhor jogador da temporada 2020/2021 no futebol alemão

Principal revista esportiva do país, a “Kicker” também elegeu Thomas Tuchel como melhor treinador e Nicole Billa, do Hoffenheim, como melhor jogadora...

Publicado em 25 de Julho de 2021 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jul 2021 às 17:35
Crédito: MATTHIAS BALK / POOL / AFP
Com 41 gols na última Bundesliga, o atacante Robert Lewadowski foi eleito o melhor jogador do futebol alemão na temporada 2021/22 pela revista "Kicker", um dos principais veículos esportivos do esporte europeu. O polonês foi o principal jogador do Bayern de Munique na conquista do título nacional.
Além de Lewandowski, o alemão Thomas Tuchel, campeão da Champions League com o Chelsea, foi eleito o melhor treinador. No futebol feminino, Nicole Billa, do Hoffenheim, foi eleita a melhor jogadora germânica.
- Sei o quão grande esta honra é. Esta contagem me enche de grande orgulho e, tendo em conta a minha lesão, é definitivamente uma temporada espetacular – declarou Lewa, que recebeu 356 votos de 563 dados por jornalistas esportivos alemães para vencer o companheiro de equipe Thomas Müller, que teve 41 votos, e Erling Haaland, do Borussia Dortmund, com 38. Com os 41 gols marcados em 29 partidas, Lewandowski não só foi artilheiro da Bundesliga, como também superou o recorde do lendário Gerd Mueller. Aos 32 anos, o polonês tem contrato com o Bayern de Munique até junho de 2023.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A caneta emagrecedora 'pirata' que brasileiros se arriscam comprando no Paraguai: 'Tenho mais medo da gordura'
Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados