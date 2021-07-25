Lewandowski é eleito o melhor jogador da temporada 2020/2021 no futebol alemão

Com 41 gols na última Bundesliga, o atacante Robert Lewadowski foi eleito o melhor jogador do futebol alemão na temporada 2021/22 pela revista "Kicker", um dos principais veículos esportivos do esporte europeu. O polonês foi o principal jogador do Bayern de Munique na conquista do título nacional.

- Sei o quão grande esta honra é. Esta contagem me enche de grande orgulho e, tendo em conta a minha lesão, é definitivamente uma temporada espetacular – declarou Lewa, que recebeu 356 votos de 563 dados por jornalistas esportivos alemães para vencer o companheiro de equipe Thomas Müller, que teve 41 votos, e Erling Haaland, do Borussia Dortmund, com 38. Com os 41 gols marcados em 29 partidas, Lewandowski não só foi artilheiro da Bundesliga, como também superou o recorde do lendário Gerd Mueller. Aos 32 anos, o polonês tem contrato com o Bayern de Munique até junho de 2023.