Lewandowski diz que jogou 90% de seu potencial na temporada; atacante marcou 49 gols em 42 jogos

Fazendo a melhor temporada de sua carreira, o atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, não está completamente satisfeito com seu desempenho. O polonês, que marcou incríveis 49 gols em 42 partidas, disse que se sente com "27 anos", mesmo já tendo 31.
- Tenho quase 32 anos, mas me sinto como se tivesse 27 ou até menos. Quero continuar jogando no mais alto nível durante muitos anos e não coloco quaisquer limites a mim mesmo - disse Lewa ao jornal "Bild".
Campeão da Bundesliga sendo o artilheiro e melhor jogador, o camisa 9 ainda tem a final da Copa da Alemanha a disputar, além da Liga dos Campeões. Em ambas Lewa também é o artilheiro.
- Sinto que não usei todo o meu potencial durante esta época, joguei a 90% do que sou capaz. Quero mais, quero continuar a quebrar recordes e marcar muitos mais golos - completou.E MAIS:Depois de fechar com Hakimi, Tonali é o novo objetivo da Inter de MilãoCaio Henrique chega à Espanha e se diz feliz por voltar ao AtléticoA festa acabou: Klopp quer Liverpool focado para enfrentar CityBuscando se garantir nas competições europeias, Atalanta recebe NapoliDiego Carlos celebra sucesso no Sevilla: 'Estamos muito concentrados'Real Madrid pode abrir vantagem na liderança caso vença Getafe E MAIS: