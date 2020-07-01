Lewandowski diz que jogou 90% de seu potencial na temporada; atacante marcou 49 gols em 42 jogos

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Fazendo a melhor temporada de sua carreira, o atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, não está completamente satisfeito com seu desempenho. O polonês, que marcou incríveis 49 gols em 42 partidas, disse que se sente com "27 anos", mesmo já tendo 31.

- Tenho quase 32 anos, mas me sinto como se tivesse 27 ou até menos. Quero continuar jogando no mais alto nível durante muitos anos e não coloco quaisquer limites a mim mesmo - disse Lewa ao jornal "Bild".

Campeão da Bundesliga sendo o artilheiro e melhor jogador, o camisa 9 ainda tem a final da Copa da Alemanha a disputar, além da Liga dos Campeões. Em ambas Lewa também é o artilheiro.