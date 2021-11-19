Lewandowski desconta, mas Augsburg vence o Bayern pela Bundesliga

O Augsburg bateu o líder da Bundesliga, o Bayern de Munique, pelo placar de 2 a 1 nesta sexta-feira. Com gols de Mads Pedersen e André Hahn, a equipe bávara não foi capaz de parar o Augsburg, mesmo com gol de Lewandowski (confira o lance abaixo).
NA FRENTEO Augsburg apareceu de forma surpreendente na primeira etapa ao marcar o seu gol aos 23 minutos. O time da casa conseguiu abrir o placar com o ala-esquerdo dinamarquês Mads Petersen, que deixou a bola dentro da rede contra o Bayern.
VANTAGEMA equipe da casa, mesmo com a vantagem no placar, não passou a jogar de forma extremamente defensiva, e foi ao campo ofensivo para marcar mais um gol. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Augsburg aumentou o placar com gol de André Hahn.
DESCONTOUO Bayern de Munique, com uma desvantagem considerável no placar, foi ao ataque para diminuir. Com 38 minutos de jogo, pouco depois do segundo gol do Augsburg, Lewandowski recebeu de Muller para marcar o único gol dos bávaros.
ATAQUE TOTALA segunda etapa foi uma ofensiva muito forte do Bayern de Munique contra o Augsburg. A equipe visitante finalizou em mais de dez ocasiões, enquanto o time da casa não teve chances. Ainda assim, o placar de 2 a 1 manteve-se até o fim.
SEQUÊNCIAO Augsburg enfrenta o Hertha às 11:30h (de Brasília) do próximo sábado pela Bundesliga. O Bayern, por sua vez, atua contra o Dynamo Kyiv pela Champions às 14:45h (de Brasília) desta terça-feira.