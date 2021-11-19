Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lewandowski desconta, mas Augsburg vence o Bayern pela Bundesliga

Com gols de Pedersen e Hahn, Augsburg conseguiu bater o líder Bayern de Munique por 2 a 1 na Bundesliga...
LanceNet

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 18:24

O Augsburg bateu o líder da Bundesliga, o Bayern de Munique, pelo placar de 2 a 1 nesta sexta-feira. Com gols de Mads Pedersen e André Hahn, a equipe bávara não foi capaz de parar o Augsburg, mesmo com gol de Lewandowski (confira o lance abaixo).Veja a tabela do Alemão
NA FRENTEO Augsburg apareceu de forma surpreendente na primeira etapa ao marcar o seu gol aos 23 minutos. O time da casa conseguiu abrir o placar com o ala-esquerdo dinamarquês Mads Petersen, que deixou a bola dentro da rede contra o Bayern.
VANTAGEMA equipe da casa, mesmo com a vantagem no placar, não passou a jogar de forma extremamente defensiva, e foi ao campo ofensivo para marcar mais um gol. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o Augsburg aumentou o placar com gol de André Hahn.
DESCONTOUO Bayern de Munique, com uma desvantagem considerável no placar, foi ao ataque para diminuir. Com 38 minutos de jogo, pouco depois do segundo gol do Augsburg, Lewandowski recebeu de Muller para marcar o único gol dos bávaros.
ATAQUE TOTALA segunda etapa foi uma ofensiva muito forte do Bayern de Munique contra o Augsburg. A equipe visitante finalizou em mais de dez ocasiões, enquanto o time da casa não teve chances. Ainda assim, o placar de 2 a 1 manteve-se até o fim.
SEQUÊNCIAO Augsburg enfrenta o Hertha às 11:30h (de Brasília) do próximo sábado pela Bundesliga. O Bayern, por sua vez, atua contra o Dynamo Kyiv pela Champions às 14:45h (de Brasília) desta terça-feira.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados