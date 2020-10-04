futebol

Lewandowski decide, e Bayern vence o Hertha Berlin em jogo de sete gols

Melhor jogador da Europa anotou todos os gols de sua equipe na vitória por 4 a 3, em Munique, pela terceira rodada do Alemão. Brasileiro Matheus Cunha deixa sua marca...
LanceNet

04 out 2020 às 16:00

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 16:00

Crédito: AFP
Com quatro gols, Robert Lewandowski decidiu o triunfo do Bayern de Munique por 4 a 3 sobre o Hertha Berlin, neste domingo, em Munique, pela terceira rodada do Campeonato Alemão. Em uma atuação inspirada, o melhor jogador da Europa na premiação do craque da temporada na Uefa mostrou sua força e ajudou a equipe a subir na tabela.
O resultado levou o Bayern ao quarto lugar, com seis pontos em três rodadas, atrás de RB Leipzig, Augsburg e Eintracht Frankfurt, todos com sete. O Hertha, que teve um dos gols marcados pelo brasileiro Matheus Cunha, acumulou a segunda derrota seguida e ocupa o 13º lugar, com três pontos.
Sem poder contar com Kingsley Coman, autor do gol do título da Champions League, e com o recém-contratado Leroy Sané, ambos lesionados, o Bayern fez um primeiro tempo morno, mas contou com o brilho de Lewandowski para abrir o placar aos 40 minutos e, depois, ampliar aos seis da segunda etapa.
O Hertha correu atrás de uma reação e diminuiu o placar aos 14 minutos, com Jhon Córdoba, após boa assistência de Matheus Cunha. Aos 26, o brasileiro deixou o dele para igualar a partida em 2 a 2.
A reta final foi emocionante, e Lewandowski voltou a colocar o Bayern na frente, aos 40. Ngankam igualou aos 43, mas o polonês garantiu a vitória aos 48, chegando a cinco gols nesta edição.

