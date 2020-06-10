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futebol

Lewandowski decide, Bayern vence, e está na final da Copa da Alemanha

Polonês marca seu 45º gol na temporada e Bayern vence jogo duro contra o Eintracht Frankfurt. Adversário na final será o Bayer Leverkusen, dia 4 de julho...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2020 às 20:57

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 20:57

Crédito: KAI PFAFFENBACH / AFP
O Bayern de Munique está na final da Copa da Alemanha e vai em busca do vigésimo título de sua história na competição. Nesta quarta-feira, o clube da Baviera recebeu o Eintracht Frankfurt na Allianz Arena e venceu por 2 a 1. Perisic e Lewandowski marcaram para os bávaros e Danny da Costa fez o dos visitantes.
INÍCIO TRANQUILOComo era de se esperar, o Bayern de Munique começou tomando as ações e abriu o placar aos 13 minutos, com Ivan Perisic. Depois de jogada rápida, Lewandowski entregou para Müller, que rapidamente viu Perisic entrando na área. O alemão levantou na medida e o croata chegou de peixinho para inaugurar o marcador. Foi a 24ª assistência de Müller na temporada.
ROUPA NOVAO Bayern estreou o novo uniforme para a próxima temporada antes mesmo de seu início. O clube divulgou a novidade pelas redes sociais na manhã desta quarta-feira e já resolveu usar logo o novo fardamento no jogo.Perisic comemorando o seu gol (Foto: KAI PFAFFENBACH / AFP)SUSTO NO SEGUNDO TEMPOO Eintracht voltou diferente para o segundo tempo. Depois de quase não ameaçar Neuer, o time de Frankfurt se lançou ao ataque na etapa final e conseguiu o empate com Danny da Costa aos 23 minutos. Kamada recebeu a bola dentro da área, girou e tentou bater, mas foi travado. A redonda sobrou para o camisa 24, que chegou batendo de canhota e empatou a partida.
ELE DECIDEQuando a partida parecia difícil para o Bayern de Munique, o artilheiro Robert Lewandowski marcou o gol da classificação. Davies recebeu lindo passe dentro da área e tocou para Kimmich. O volante dominou e rolou para o polonês, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. O bandeirinha chegou a assinalar impedimento de Davies, mas o VAR confirmou o gol. Foi o 45º gol de Lewa em 38 jogos na temporada.
EM BUSCA DO BI​O Bayern vai agora em busca do bicampeonato consecutivo da Copa da Alemanha. O adversário na final será o Bayer Leverkusen, que venceu o Saarbrücken, da quarta divisão, ontem por 3 a 0. O jogo está marcado para o dia 4 de julho, no Estádio Olímpico de Berlim.E MAIS:Manhã do Mercado: Flamengo mira renovações, meia de saída do Santos, Real quer jovem francês...Estudo aponta os jogadores mais valiosos das grandes ligas da EuropaRetorno da LaLiga terá transmissão compartilhada entre ESPN, Fox Sports e Fox PremiumCom golaço de Junior Tavares, Benfica e Portimonense empatam pelo Campeonato PortuguêsChelsea faz amistoso preparatório em seu CT e vence o Reading E MAIS:

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