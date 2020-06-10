Lewandowski decide, Bayern vence, e está na final da Copa da Alemanha

Crédito: KAI PFAFFENBACH / AFP

O Bayern de Munique está na final da Copa da Alemanha e vai em busca do vigésimo título de sua história na competição. Nesta quarta-feira, o clube da Baviera recebeu o Eintracht Frankfurt na Allianz Arena e venceu por 2 a 1. Perisic e Lewandowski marcaram para os bávaros e Danny da Costa fez o dos visitantes.

INÍCIO TRANQUILOComo era de se esperar, o Bayern de Munique começou tomando as ações e abriu o placar aos 13 minutos, com Ivan Perisic. Depois de jogada rápida, Lewandowski entregou para Müller, que rapidamente viu Perisic entrando na área. O alemão levantou na medida e o croata chegou de peixinho para inaugurar o marcador. Foi a 24ª assistência de Müller na temporada.

ROUPA NOVAO Bayern estreou o novo uniforme para a próxima temporada antes mesmo de seu início. O clube divulgou a novidade pelas redes sociais na manhã desta quarta-feira e já resolveu usar logo o novo fardamento no jogo.Perisic comemorando o seu gol (Foto: KAI PFAFFENBACH / AFP)SUSTO NO SEGUNDO TEMPOO Eintracht voltou diferente para o segundo tempo. Depois de quase não ameaçar Neuer, o time de Frankfurt se lançou ao ataque na etapa final e conseguiu o empate com Danny da Costa aos 23 minutos. Kamada recebeu a bola dentro da área, girou e tentou bater, mas foi travado. A redonda sobrou para o camisa 24, que chegou batendo de canhota e empatou a partida.

ELE DECIDEQuando a partida parecia difícil para o Bayern de Munique, o artilheiro Robert Lewandowski marcou o gol da classificação. Davies recebeu lindo passe dentro da área e tocou para Kimmich. O volante dominou e rolou para o polonês, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. O bandeirinha chegou a assinalar impedimento de Davies, mas o VAR confirmou o gol. Foi o 45º gol de Lewa em 38 jogos na temporada.