Lewandowski dá show, Sané entra e marca e Bayern goleia em casa

O Bayern de Munique conseguiu ótima vitória contra o Frankfurt dentro de casa por 5 a 0 e segue na vice-liderança do Campeonato Alemão após cinco rodadas. Os bávaros contaram com grande contribuição de Lewandowski, que marcou seu primeiro hartrick da temporada, e Sané retornou de lesão com tudo.
SUSTO E ALÍVIOO Bayern começou tomando um susto na partida com Alphonso Davies se lesionando logo aos dois minutos da partida e tendo que ser sustituido por Lucas Hernández. Apesar da ausência do canadense, os bávaros saíram na frente após construção ofensiva com Coman que encontrou o polonês para abrir o marcador aos nove minutos.
SEMPRE ELEA equipe mandante seguiu pressionando e tentando ampliar o placar e o centroavante polonês conseguiu fazer seu segundo na partida em linda cabeçada após cobrança de escanteio aos 25 minutos. Os espaços na partida foram explorados pelas duas equipes, mas o Frankfurt não conseguiu chegar com perigo.
TRÊS VEZESO Bayern voltou mostrando superioridade na segunda etapa e aos sete minutos Lucas Henández parou em Trapp após tabelas com Lewandowski e finalizar no gol. Mas o dia era do camisa nove e aos 15 minutos, o atacante recebeu grande bola de Douglas Costa para marcar seu terceiro gol na partida. Aos 27, Sané, que entrou no lugar do brasileiro, fez linda jogada individual pelo lado direito e finalizou sem chances para o goleiro adversário para fazer 4 a 0.
FAMINTOSOs mandantes não ficaram satisfeitos com o placar e buscaram o quinto gol. Primeiro, Goretzka saiu cara a cara com Trapp, mas parou em boa defesa do arqueiro. Mas aos 45 do segundo tempo, Musiala aproveitou a sobra de bola na pequena área e fez 5 a 0.
OUTROS RESULTADOSApós um início ruim, o RB Leipzig conseguiu vencer o Hertha Berlin dentro de casa por 2 a 1, enquanto o Borussia Monchengladbach busca uma reação na Bundeliga após grande vitória fora de casa contra o Mainz por 3 a 2.