Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lewandowski dá show, Sané entra e marca e Bayern goleia em casa

Apesar de tentar fazer frente no primeiro tempo, Frankfurt acabou sendo presa fácil para o Bayern em dia inspirado do atacante polonês, que marcou três gols e decidiu a partida...

Publicado em 24 de Outubro de 2020 às 12:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 out 2020 às 12:22
Crédito: Lewandowski marcou o primeiro hattrick da temporada (CHRISTOF STACHE / AFP / POOL
O Bayern de Munique conseguiu ótima vitória contra o Frankfurt dentro de casa por 5 a 0 e segue na vice-liderança do Campeonato Alemão após cinco rodadas. Os bávaros contaram com grande contribuição de Lewandowski, que marcou seu primeiro hartrick da temporada, e Sané retornou de lesão com tudo.
SUSTO E ALÍVIOO Bayern começou tomando um susto na partida com Alphonso Davies se lesionando logo aos dois minutos da partida e tendo que ser sustituido por Lucas Hernández. Apesar da ausência do canadense, os bávaros saíram na frente após construção ofensiva com Coman que encontrou o polonês para abrir o marcador aos nove minutos.
SEMPRE ELEA equipe mandante seguiu pressionando e tentando ampliar o placar e o centroavante polonês conseguiu fazer seu segundo na partida em linda cabeçada após cobrança de escanteio aos 25 minutos. Os espaços na partida foram explorados pelas duas equipes, mas o Frankfurt não conseguiu chegar com perigo.
TRÊS VEZESO Bayern voltou mostrando superioridade na segunda etapa e aos sete minutos Lucas Henández parou em Trapp após tabelas com Lewandowski e finalizar no gol. Mas o dia era do camisa nove e aos 15 minutos, o atacante recebeu grande bola de Douglas Costa para marcar seu terceiro gol na partida. Aos 27, Sané, que entrou no lugar do brasileiro, fez linda jogada individual pelo lado direito e finalizou sem chances para o goleiro adversário para fazer 4 a 0.
FAMINTOSOs mandantes não ficaram satisfeitos com o placar e buscaram o quinto gol. Primeiro, Goretzka saiu cara a cara com Trapp, mas parou em boa defesa do arqueiro. Mas aos 45 do segundo tempo, Musiala aproveitou a sobra de bola na pequena área e fez 5 a 0.
OUTROS RESULTADOS​Após um início ruim, o RB Leipzig conseguiu vencer o Hertha Berlin dentro de casa por 2 a 1, enquanto o Borussia Monchengladbach busca uma reação na Bundeliga após grande vitória fora de casa contra o Mainz por 3 a 2.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados