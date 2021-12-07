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futebol

Lewandowski classifica discurso de Messi na Bola de Ouro como 'vazio'

Centroavante polonês admitiu que ficou chateado por ter perdido o prêmio de melhor jogador da última temporada para o argentino que atualmente está no PSG...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 10:53

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 10:53

Robert Lewandowski colocou mais lenha na fogueira após ter perdido a Bola de Ouro para Lionel Messi. Em entrevista ao programa "Moc futbolu", o centroavante do Bayern de Munique comentou sobre o discurso do argentino após ter vencido o prêmio em que afirmou que o polonês merecia a conquista pelo que havia feito na penúltima temporada.- As palavras de Messi? Eu teria gostado e teria sido importante se fossem sentidas e honestas, não vazias. Eu não sou entusiasta de ganhar o prêmio de 2020.
> Veja a tabela da Champions League
Em 2020, a "France Football", organizadora do Ballon d'Or, optou por não promover o evento por conta dos efeitos causados pela pandemia da Covid-19 no futebol. Naquela temporada, Lewandowski foi indiscutivelmente o melhor jogador do mundo e vencedor do prêmio The Best, dado pela Fifa.
O veterano admitiu ter ficado triste por perder a Bola de Ouro para Messi e que se sentiu impotente. Na última temporada, o atleta marcou 41 gols na Bundesliga e se tornou o maior artilheiro em uma única edição do Campeonato Alemão.
Crédito: LewandowskifomentoupolêmicacomMessisobreaBoladeOuro(MontagemLANCE!

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