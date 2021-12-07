Lewandowski classifica discurso de Messi na Bola de Ouro como 'vazio'

Robert Lewandowski colocou mais lenha na fogueira após ter perdido a Bola de Ouro para Lionel Messi. Em entrevista ao programa "Moc futbolu", o centroavante do Bayern de Munique comentou sobre o discurso do argentino após ter vencido o prêmio em que afirmou que o polonês merecia a conquista pelo que havia feito na penúltima temporada.- As palavras de Messi? Eu teria gostado e teria sido importante se fossem sentidas e honestas, não vazias. Eu não sou entusiasta de ganhar o prêmio de 2020.