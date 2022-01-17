Lewandowski celebra conquista de melhor do mundo pela Fifa: 'Orgulhoso e feliz'

Eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa pelo segundo ano consecutivo, o atacante Robert Lewandowski celebrou a conquista, anunciada nesta segunda-feira. O jogador do Bayern de Munique afirmou estar muito "feliz e orgulhoso" pelo feito, que veio após desbancar Lionel Messi e Mohamed Salah.- Estou muito honrado de vencer este troféu, me sinto orgulhoso e feliz. Claro que ele também pertence a todos os meus companheiros e treinadores, porque todos trabalharam muito para ganhar os jogos e títulos - disse o polonês após receber o prêmio.

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Lewandowski também falou sobre suas marcas na temporada passada, quando bateu o recorde de gols de Gerd Müller no Campeonato Alemão. O ídolo do Bayern de Munique, que sofria de Alzheimer, morreu em agosto de 2021.

- Tudo o que aconteceu no ano passado, o recorde da Bundesliga, eu nunca ousaria sonhar. Se você me dissesse isso há alguns anos, eu não acreditaria. Infelizmente, Gerd não está mais conosco. Mas eu não poderia ter feito nada disso sem ele - declarou o camisa 9.

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Robert Lewandowski terminou a temporada 2020/21 (a que valeu para o prêmio da Fifa) com 40 partidas disputadas pelo Bayern de Munique, 48 gols marcados e nove assistências. Pela seleção polonesa, foram 16 jogos, 13 gols e seis assistências. O camisa 9 conquistou os títulos do Mundial de Clubes, da Supercopa da Uefa, Supercopa da Alemanha e o Campeonato Alemão.