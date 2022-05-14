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futebol

Lewandowski afirma que deve deixar o Bayern de Munique: 'Pode ter sido o último jogo'

Jogador de 33 anos corrobora fala de diretor esportivo do Bayern, que afirmou que o polonês pediu para deixar a Baviera. Destino do atacante pode ser o Barcelona...

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 13:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 mai 2022 às 13:40
Principal nome do Bayern de Munique, o atacante Robert Lewandowski confirmou que pode deixar o clube na próxima janela de transferências. Após a partida deste sábado contra o Wolfsburg, o polonês de 33 anos disse que vai sentar com a direção para "encontrar a melhor solução".- É muito possível que este tenha sido o meu último jogo pelo Bayern. Não posso dizer isso em 100%, mas pode ter sido meu último jogo. Queremos encontrar a melhor solução para mim e para o clube - declarou o centroavante em entrevista à "Viaplay".
+ Villarreal anunciou obra: veja os projetos de novos estádios dos clubes europeus
Neste sábado, antes da partida do clube bávaro, o diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, disse em entrevista à "Sky Sport" da Alemanha que Lewa não tem a intenção de renovar o contrato e que deseja deixar o clube.
Um dos principais interessados no camisa 9 é o Barcelona. No mês passado, o presidente blaugrana, Joan Laporta, afirmou que o polonês poderia ser contratado. Segundo a "Sky Sport", o jogador também tem interesse em ir ao Barça.
+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga​Nesta semana, o jornal "Bild" publicou que o Bayern de Munique aceita negociar Lewandowski, mas que deseja receber entre 35 e 40 milhões de euros (entre R$ 186 milhões e R$ 212 milhões).
Crédito: LewandowskiéosegundomaiorartilheirodahistóriadoBayerndeMunique(Foto:RONNYHARTMANN/AFP

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