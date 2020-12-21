Lewandowski admite não estar no mesmo patamar de Messi e CR7

Crédito: Divulgação / Bayern

O atacante Robert Lewandowski, eleito melhor jogador do mundo, afirmou que não está no mesmo patamar de Messi e Cristiano Ronaldo. Em entrevista à revista “France Football”, o polonês convidou os dois craques que dominaram o futebol na última década a “se sentarem na mesma mesa do que ele” em tom de brincadeira.

> Veja a tabela da Bundesliga

- Messi e Cristiano estão na mesma mesa há muitos anos e isso os faz insuperáveis. Não consigo me imaginar ao lado deles neste ponto de vista. Se pegarmos os números desta temporada e das anteriores, acho que estou muito bem em termos de desempenho e gols marcados. Por não estar na mesma mesa que Messi e Cristiano Ronaldo, acho que posso convidá-lo para comer na minha.O camisa nove do Bayern de Munique também lembrou um episódio em que quase parou no Manchester United quando ainda estava no Borussia Dortmund.

- Depois do meu segundo ano no Dortmund, tive uma conversa com Alex Ferguson. Ele queria que eu fosse para o Manchester e fiquei muito interessado. Posso até dizer que estava pronto, mas o Dortmund não quis me deixar ir. Não fiquei chateado, pois as coisas estavam indo bem no Borussia.