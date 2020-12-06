Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lewa sobre Messi: 'Esperar 100 anos para que nasça alguém como ele'

Atacante do Bayern de Munique e favorito a levar o prêmio de melhor jogador da temporada pela Fifa revela que o argentino já é um dos maiores da história do futebol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 dez 2020 às 10:09

Publicado em 06 de Dezembro de 2020 às 10:09

Crédito: Lewandowski afirma que Messi já é um dos maiores da história (CHRISTOF STACHE / AFP / POOL
O atacante Robert Lewandowski afirmou que um jogador como Messi não vai existir tão cedo no mundo do futebol. Em entrevista ao diário “Olé”, o atacante do Bayern de Munique e favorito para conquistar o prêmio de melhor jogador da temporada da Fifa revelou toda admiração pelo craque do Barcelona.
- É um grande jogador, um dos maiores da história do futebol. Sei que as expectativas ao seu redor são enormes e o que ele já conquistou é algo que talvez nunca ninguém conquiste. Talvez tenha que esperar 100 anos para que nasça alguém como ele.
Messi não vive sua melhor temporada com a camisa do Barça após a polêmica da última janela de transferências em que esteve próximo de deixar o clube catalão. O futuro do argentino segue indefinido em um cenário em que os times de futebol passam por uma crise financeira devido a pandemia da Covid-19.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados