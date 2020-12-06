Lewa sobre Messi: 'Esperar 100 anos para que nasça alguém como ele'

O atacante Robert Lewandowski afirmou que um jogador como Messi não vai existir tão cedo no mundo do futebol. Em entrevista ao diário “Olé”, o atacante do Bayern de Munique e favorito para conquistar o prêmio de melhor jogador da temporada da Fifa revelou toda admiração pelo craque do Barcelona.
- É um grande jogador, um dos maiores da história do futebol. Sei que as expectativas ao seu redor são enormes e o que ele já conquistou é algo que talvez nunca ninguém conquiste. Talvez tenha que esperar 100 anos para que nasça alguém como ele.
Messi não vive sua melhor temporada com a camisa do Barça após a polêmica da última janela de transferências em que esteve próximo de deixar o clube catalão. O futuro do argentino segue indefinido em um cenário em que os times de futebol passam por uma crise financeira devido a pandemia da Covid-19.