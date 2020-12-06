Lewa sobre Messi: 'Esperar 100 anos para que nasça alguém como ele'

Crédito: Lewandowski afirma que Messi já é um dos maiores da história (CHRISTOF STACHE / AFP / POOL

O atacante Robert Lewandowski afirmou que um jogador como Messi não vai existir tão cedo no mundo do futebol. Em entrevista ao diário “Olé”, o atacante do Bayern de Munique e favorito para conquistar o prêmio de melhor jogador da temporada da Fifa revelou toda admiração pelo craque do Barcelona.

- É um grande jogador, um dos maiores da história do futebol. Sei que as expectativas ao seu redor são enormes e o que ele já conquistou é algo que talvez nunca ninguém conquiste. Talvez tenha que esperar 100 anos para que nasça alguém como ele.