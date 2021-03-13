Lewa marca, Bayern vence Werder e segue na ponta da Bundesliga

O Bayern de Munique visitou o Werder Bremen e venceu com facilidade por por 3 a 1 pela Bundesliga. Os bávaros abriram placar na bola parada com Goretzka e ampliaram ainda no primeiro tempo com Gnabry. Após diversas chances, Lewandowski marcou seu gol para ampliar a liderança sobre o RB Leipzig, que joga neste domingo. O Werder descontou no final da partida.100%Após um início morno, o Bayern de Munique conseguiu chegar ao gol após cobrança de escanteio, Muller desviando no primeiro pau e Goretzka cabeceando para o fundo das redes aos 22 minutos. Mais tarde, em linda jogada trabalhada após erro na saída de bola do Werder Bremen, Gnabry foi acionado e tirou do goleiro para fazer 2 a 0 na segunda finalização ao alvo da equipe bávara.
> Veja a tabela da Bundesliga
NA TRAVEAos oito minutos da segunda etapa, Lewandowski recebeu cruzamento de Coman e cabeceou na trave. Aos 12, o polonês teve outras duas grandes oportunidades ao receber cruzamento rasteiro da direita. O camisa nove dominou, girou em cima do marcador e bateu para grande defesa de Pavlenka e no rebote o artilheiro acertou o goleiro antes da bola carimbar o travessão.
ÁGUA MOLE EM PEDRA DURAAos 20, Lewandowski recebeu outro cruzamento após cobrança de falta, mas cabeceou para ótima defesa do goleiro, que mandou para escanteio. Na bola parada, o Bayern conseguiu ampliar o placar após um bate rebate com a bola sobrando na pequena área e com o goleiro batido para o camisa nove anotar seu gol e o 32º neste Campeonato Alemão. O Werder descontou no final do duelo em rápido contra ataque com Fullkrug finalizando após pegar o rebote do chute de Rashika.