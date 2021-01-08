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futebol

Lewa marca, Bayern abre 2 a 0, mas perde para o Mönchengladbach

Atacante polonês chega aos 20 gols no Campeonato Alemão, vê os bávaros abrirem boa vantagem, mas o time de Munique perde e pode deixar a liderança neste sábado...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 18:30

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 18:30

Crédito: WOLFGANG RATTAY / POOL / AFP
Em jogo que abriu a 15ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique foi surpreendido e perdeu por 3 a 2 para o Borussia Monchengladbach, nesta sexta-feira, fora de casa. Os bávaros, atuais octacampeões, abriram o placar e até fizeram 2 a 0, mas, graças à atuação impecável de Hofmann, os mandantes viraram a partida.
Com o resultado, o Bayern segue na liderança da Bundesliga, com 33 pontos, mas pode ser ultrapassado neste sábado pelo RB Leipzig, que tem 31, e recebe o Borussia Dortmund, quarto, com 25, às 14h30. O G4 tem ainda o Bayer Leverkusen, com 28. O Glabbach é o sétimo, com 24 pontos. O Bayern de Munique começou a mil por hora. Logo aos vinte, Lewandowski, o melhor jogador do mundo de 2020, abriu o placar de pênalti. Cinco minutos depois, Goretzka ampliou. Sané ajeitou para ele, que conduziu a bola e chutou de fora da área: 2 a 0.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ALEMÃO
Quando tudo caminhava para mais uma vitória tranquila do Bayern, eis que aparece a estrela de Jonas Hofmann, que marcou duas vezes ainda antes do intervalo, aos 35 e aos 45, ambos com passe de Stindl. Aos quatro da etapa complementar, foi a vez de Hofmann servir, mas quem marcou não foi Stindl e, sim, Neuhaus.
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