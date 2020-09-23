Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Lewa, De Bruyne e Neuer concorrem ao prêmio de melhor jogador da Uefa

Trio foi eleito por técnicos e jornalistas como os melhores atletas da última temporada do futebol europeu. Atacante polonês é favorito na disputa, enquanto goleiro é surpresa...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 09:42

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 set 2020 às 09:42
Crédito: Lewandowski é favorito na disputa pelo prêmio de melhor jogador da Europa (SVEN HOPPE / POOL / AFP
Lewandowski, De Bruyne e Neuer são os três candidatos ao prêmio de melhor jogador da Europa na última temporada, segundo divulgou a Uefa. O anúncio será realizado no dia 1º de outubro durante a realização do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Pela primeira vez na década, os nomes de Messi ou Cristiano Ronaldo não apareceram entre os três melhores.Neymar ficou empatado com o craque argentino na quarta colocação com 53 votos, enquanto o português ficou apenas em décimo lugar. O atacante do Bayern de Munique é o favorito para levar a disputa após ter conquistado três títulos na temporada, além de ter marcado 55 gols em 47 jogos e ter sido o artilheiro da última edição da Liga dos Campeões.
Outro prêmio que possui um aspecto interessante é o de melhor técnico do futebol europeu, em que a disputa será entre três alemães: Hansi-Flick, Jurgen Klopp e Julian Nagelsmann. O primeiro conquistou três títulos com o Bayern, enquanto o segundo fez uma campanha histórica na Premier League e o último chegou em uma semifinal de Liga dos Campeões com o modesto RB Leipzig. O quarto colocado, Thoma Tuchel, também é alemão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Novo vereador vai ocupar cadeira de Marlon Fred (PDT), afastado do cargo desde dezembro de 2025, após ser preso por invasão à casa da ex-mulher
Câmara da Serra ganha novo vereador; saiba quem é
Imagem de destaque
Tomar chuva faz bem? Veja quatro benefícios apontados pela ciência
Exposição gratuita “Você Já Escutou a Terra?”, com curadoria de Ailton Krenak e Karen Worcman, chega a Aracruz
Exposição com curadoria de Ailton Krenak chega a Aracruz e percorre interior do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados