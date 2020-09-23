Lewa, De Bruyne e Neuer concorrem ao prêmio de melhor jogador da Uefa

Lewandowski, De Bruyne e Neuer são os três candidatos ao prêmio de melhor jogador da Europa na última temporada, segundo divulgou a Uefa. O anúncio será realizado no dia 1º de outubro durante a realização do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões. Pela primeira vez na década, os nomes de Messi ou Cristiano Ronaldo não apareceram entre os três melhores.Neymar ficou empatado com o craque argentino na quarta colocação com 53 votos, enquanto o português ficou apenas em décimo lugar. O atacante do Bayern de Munique é o favorito para levar a disputa após ter conquistado três títulos na temporada, além de ter marcado 55 gols em 47 jogos e ter sido o artilheiro da última edição da Liga dos Campeões.