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Levy fala sobre trabalhar com Alex no São Paulo: 'Importante demais'

Recém-contratado pela equipe para integrar a equipe sub-20 do Tricolor, o goleiro falou sobre a fase do time no Campeonato Brasileiro e o trabalho do técnico...

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 14:30

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 14:30
Crédito: Raul Baretta
O São Paulo segue na liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20. Após o empate em 2 a 2 contra o Grêmio, fora de casa, no último domingo (29), o Tricolor chegou a 8 rodadas seguidas na primeira colocação do torneio nacional.  Recém-contratado pela equipe para integrar o sub-20 do São Paulo, o goleiro Levy tem alternado a titularidade com o goleiro e amigo Leandro. Titular na última partida do Tricolor pelo Brasileirão, Levy acredita que manter a liderança por tanto tempo é fruto de muito trabalho e se orgulha de trabalhar com um treinador que sempre foi uma referência.
- O ambiente é muito bom e a gente trabalha bastante para manter a liderança do torneio. É uma competição muito difícil e estamos contentes com nosso desempenho dentro de campo. Trabalhar com o Alex tem sido importante demais pro meu aprendizado como atleta e ser humano, ele é um treinador que dialoga bastante com a equipe em busca da nossa evolução - disse.
Você lembra? Veja o elenco do São Paulo na primeira passagem de Calleri pelo clube
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosPelo Brasileirão Sub-20, a equipe do São Paulo volta a campo apenas no próximo domingo (5), em confronto diante o Ceará, no estádio do Morumbi

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