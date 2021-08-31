Levy fala sobre trabalhar com Alex no São Paulo: 'Importante demais'

Crédito: Raul Baretta

O São Paulo segue na liderança do Campeonato Brasileiro Sub-20. Após o empate em 2 a 2 contra o Grêmio, fora de casa, no último domingo (29), o Tricolor chegou a 8 rodadas seguidas na primeira colocação do torneio nacional. Recém-contratado pela equipe para integrar o sub-20 do São Paulo, o goleiro Levy tem alternado a titularidade com o goleiro e amigo Leandro. Titular na última partida do Tricolor pelo Brasileirão, Levy acredita que manter a liderança por tanto tempo é fruto de muito trabalho e se orgulha de trabalhar com um treinador que sempre foi uma referência.

- O ambiente é muito bom e a gente trabalha bastante para manter a liderança do torneio. É uma competição muito difícil e estamos contentes com nosso desempenho dentro de campo. Trabalhar com o Alex tem sido importante demais pro meu aprendizado como atleta e ser humano, ele é um treinador que dialoga bastante com a equipe em busca da nossa evolução - disse.

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