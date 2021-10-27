Levante x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP

Após um início irregular no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid viaja para encarar o Levante nesta quinta-feira, às 16h30 (horário de Brasília). A equipe de Diego SImeone ocupa a 4ª colocação na La Liga, mas busca se aproximar da Real Sociedad, líder do torneio. Por outro lado, os mandantes da partida lutam para não serem rebaixados.Inconsistência defensiva

- Estamos buscando o equilíbrio que as equipes devem ter para competir em um grande nível. Sofremos muitos gols no início dos jogos e isso nos obriga a mudar o rumo das partidas. Sabemos que o Levante é sempre um adversário complexo para a gente, tem um novo treinador e bons jogadores do meio para frente e será muito competitivo - disse Diego Simeone.

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Lembrança recente

Na última temporada, o Atlético de Madrid teve trabalho nos duelos contra o Levante. Nos dois jogos do Campeonato Espanhol, a equipe colchonera empatou fora de casa por 1 a 1, mas sofreu uma derrota por 2 a 0 no Wanda Metropolitano.

FICHA TÉCNICA:Levante x Atlético de Madrid

Data e horário: 28/10/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Estadio Ciudad de Valencia, em Valência (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LEVANTE (Técnico: Javier Pereira)Aitor; Miramon, Vezo, Pier e Clerc; Malsa; De Frutos, Melero, Bardhi e Morales; Soldado

Desfalques: Shkodran Mustafi, Roger Marti, Sergio Postigo e José Campana (machucados)

ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Felipe, Gimenez e Hermoso; Trippier, Koke, De Paul e Carrasco; João Félix, Suárez e Griezmann