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Levante x Atlético de Madrid: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Espanhol

Atual campeão espanhol, Atlético de Madrid tem início irregular na La Liga e não possui consistência deefnsiva do último ano. Levante luta para não cair na temporada...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 12:02

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 12:02
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
Após um início irregular no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid viaja para encarar o Levante nesta quinta-feira, às 16h30 (horário de Brasília). A equipe de Diego SImeone ocupa a 4ª colocação na La Liga, mas busca se aproximar da Real Sociedad, líder do torneio. Por outro lado, os mandantes da partida lutam para não serem rebaixados.Inconsistência defensiva
- Estamos buscando o equilíbrio que as equipes devem ter para competir em um grande nível. Sofremos muitos gols no início dos jogos e isso nos obriga a mudar o rumo das partidas. Sabemos que o Levante é sempre um adversário complexo para a gente, tem um novo treinador e bons jogadores do meio para frente e será muito competitivo - disse Diego Simeone.
> Veja a tabela da La Liga
Lembrança recente
Na última temporada, o Atlético de Madrid teve trabalho nos duelos contra o Levante. Nos dois jogos do Campeonato Espanhol, a equipe colchonera empatou fora de casa por 1 a 1, mas sofreu uma derrota por 2 a 0 no Wanda Metropolitano.
FICHA TÉCNICA:Levante x Atlético de Madrid
Data e horário: 28/10/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Estadio Ciudad de Valencia, em Valência (ESP)Onde assistir: ESPN Brasil e Star+
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LEVANTE (Técnico: Javier Pereira)Aitor; Miramon, Vezo, Pier e Clerc; Malsa; De Frutos, Melero, Bardhi e Morales; Soldado
Desfalques: Shkodran Mustafi, Roger Marti, Sergio Postigo e José Campana (machucados)
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Felipe, Gimenez e Hermoso; Trippier, Koke, De Paul e Carrasco; João Félix, Suárez e Griezmann
Desfalques: Thomas Lemar e Marcos Llorente (machucados)

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