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Levante x Atlético de Madrid: onde assistir e as prováveis escalações

Clubes se enfrentam nesta quarta em partida atrasada válida pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Diego Simeone quer abrir vantagem para o Real Madrid...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 12:57

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 12:57

Crédito: Atlético vem de vitória importante no Campeonato Espanhol (JORGE GUERRERO / AFP
O Atlético de Madrid viaja para encarar o Levante nesta quarta-feira, às 15h (horário de Brasília), em partida atrasada válida pela 2ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe de Diego Simeone segue na liderança da La Liga e tem a oportunidade de abrir oito pontos de diferença para o Real Madrid na classificação.Momento chave
- Durante vários momentos se fala do momento chave da temporada, mas isso se representa em cada partida. Por isso trabalhamos jogo a jogo. É a nossa forma de seguir crescendo. Teremos um duelo muito complexo fora de casa. O Levante joga muito bem, tem um estilo definido há algum tempo, cresceu na quantidade de jogadores para poder rodar e isso os leva a competir - disse Simeone.
> Veja a tabela da La Liga
Dois jogos
Por conta da remarcação do confronto para esta quarta-feira, os clubes se enfrentam por duas vezes consecutivas, uma vez que o Atlético de Madrid será o anfitrião da partida deste sábado. O Levante vem de derrota, enquanto o time da capital vem de uma série invicta incrível, mas que tem mostrado defeitos nas últimas rodadas.
FICHA TÉCNICA:Levante x Atlético de Madrid
Data e horário: 17/2/2021, às 15h (de Brasília)Local: Estádio Cidade de Valência, em Valência (ESP)Onde assistir: FOX Sports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:LEVANTE (Técnico: Paco López)Fernandez; Miramon, Duarte, Vezo e Clerc; Rochina, Radoja, Malsa e Morales; Roger e Leon.
Desfalques: Jose Campana, Nikola Vukcevic e Gonzalo Melero (machucados).
ATLÉTICO DE MADRID (Técnico: Diego Simeone)Oblak; Savic, Felipe e Hermoso; Llorente, Saul, Kondogbia, Koke e Carrasco; Suárez e Correa.
Desfalques: Dembélé, Lemar, Herrera e Gimenez (machucados). Trippier (suspenso).

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